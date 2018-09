Tolar za petama Rimcu po prikupljanju kapitala

Josip Maričević, osnivač Tolara (desno)/S. Strukić/PIXSELL

Zaključen je najveći hrvatski Initial Coin Offering (ICO) koji je ciljao na 20 do 45 tisuća Ethereuma kapitala.

Startup Tolar.io objavio je da je prikupio 28.807 Ethereuma i da sada fokus stavlja na finaliziranje proizvoda i početak komercijalnog rada u drugom tromjesečju 2019.

Skliznula vrijednost

Iznos od 28.807 Ethereuma u vrijeme kad su pretprodajne aktivnosti za ICO krenule, i kad se Ethereumom trgovalo po cijeni od 406,72 dolara, vrijedio bi 11,7 milijuna dolara ili 73,8 milijuna kuna. U međuvremenu se Ethereum prepolovio u vrijednosti na 228,85 dolara tako da je trenutačna vrijednost kapitala koji je Tolar prikupio preko ICO-a izražena u glavnoj fiat valuti 6,59 milijuna dolara ili 41,5 milijuna kuna.

150 tisuća transakcija u sekundi već sada može raditi Tolarova mreža

Unatoč tome, u godinu dana otkako su hrvatski poduzetnici krenuli raditi ICO-e, ovaj Tolarov najuspješniji je. Ovisi koju metriku upotrijebimo, kad je vrijednost Ethereuma bila viša, na 406,72, ili kad je pala na nižu vrijednost, 228,85 dolara, možemo izvoditi zanimljive paralele s ostatkom hrvatske startup scene. Pri višoj vrijednosti (a podjednako je izvjesno i da bi Ethereum zbog novog šefa SEC-a koji je naklonjen kripto-svijetu mogao opet porasti, kao i što je moguće da još padne) s 11,7 milijuna dolara investicije Tolar je odmah nakon Rimac Automobila hrvatski startup koji je uspio privući najviše početnog kapitala za razvoj.

I po nižoj vrijednosti Ethereuma i dalje je među 10 hrvatskih startupa s najuspješnijom rundom prikupljanja investicija, s iznosom od 6,59 milijuna dolara.

Brži od VISA-e

Tolar je razvio tehnologiju koja omogućuje veće brzine provođenja transakcija od onih koje nude Bitcoin mreža, do 7 u sekundi, Ethereum mreža do 20 transakcija u sekundi, PayPal 193, Ripple 1500, Zilliqa se sad trudi doseći 8000 ili VISA koja može do 56 tisuća.

Tolar je pokazao brzinu od 154.000 transakcija u sekundi, a cilja na 200.000. Osnivač i tehnički direktor Tolara je bivši FER-ov student Josip Maričević, a uz niz menadžera iz Hrvatske i regije, startup je podržao Cotrugli Business School.