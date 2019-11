Telekomi kao tehnološki partneri u digitalizaciji društva

Foto: Emica Elvedji / Pixsell

HT-ov cilj je predstaviti gradovima koncept integracije budući da se oni često suočavaju s problemom točkaste digitalizacije. “Niz je inovativnih rješenja i platformi koji ispunjavaju svoja obećavaju, ali njihova brojnost donosi šum i gužvu u operativnim aktivnostima gradova”, kazala je Dora Medved iz Hrvatskog telekoma.

“Iduće godine istječe 90 posto razvojnih strategija na razini Hrvatske što se poklapa sa završetkom višegodišnjeg financijskog okvira EU. To znači da će iduće godine jako puno gradova i lokalnih jedinica biti prisiljeno iznova razmišljati o budućnosti, a tu je HT u stanju pružiti sveobuhvatnu sliku i konkretnu podršku sa svoje četiri strateške osi”, kazala je Medved. “Svaka kupnja je ozbiljna investicija za grad i izazov je to opravdati. Najgori scenarij je kupnja rješenja koje se ne koristi ili ne može ispunjavati svoju originalnu funkciju”, ističe.

Platforma upravljanja pametnim gradovima ima za cilj integraciju svih rješenja pod jednu kapu, uključujući softver i hardver. Aplikacija za građane modelirana je prema projektu Moj telekom koji je prilagođen potrebama gradova, a prednost mu je što je testirana i korisničko iskustvo već postoji. Slijede portfolio rješenja za pametne gradove, poput pametnog traženja slobodnih parkirnih mjesta u Dubrovniku, punionica električnih automobila (150 diljem Hrvatske), rješenja za komunalne tvrtke u kontekstu otpada te praćenje, mjerenje i sprečavanje gubitaka u vodovodnoj mreži.

Održan i okrugli stol

Kao dio konferencije održan je i okrugli stol Dobitnici prošlogodišnjih „Smart City“ nagrada.

Damir Mandić, gradonačelnik Grada Karlovca istaknuo je kako je pojam pametan grad tema koja zanima mnoge, a mi u Hrvatskoj smo sretni što imamo kombinaciju kvalitetnih rješenja i marketinga.

˝Kad govorimo konkretno o Gradu Karlovcu, mi smo pokušali digitalizirati poslovne procese, alat koji koristimo je stvarno dobar i pomaže nam i oslikava stvarno stanje u gradu. Drago nam je da i drugi gradovi idu u tom smjeru, a platforma kojom smo mi krenuli je mnogima temelj. Danas su nam softverska rješenja vrlo dostupna, imaju razno razne mogućnosti, ali u tome se teško snaći. Ipak vjerujem da ne treba izmišljati toplu vodu, i trebali bismo razmišljati zajednički i kao gradovi surađivati˝, smatra Mandić.

Mišel Jakšić, gradonačelnik Grada Koprivnice ističe kako imamo poplavu tvrtki koje nude rješenja za pametne gradove, ali loše je što kod građana koncept smart city nije zaživio u cjelini.

˝Nama u Koprivnici je to puno više od digitalizacije i trebalo bi to ugraditi u nacionalni nivo i prema lokalni nivoima. Od elektoromobilnosst, pametne javne rasvjete i gradske uprave, sve to nama svakodnevno olakšava život i tako na to moramo gledati. U Koprivnici smo imali početnu skepsu, ali od tad se puno promijenilo. Nije to još velik trend, ali dobivamo razne upite građana od energetske učinkovitosti do mobilnosti˝, objašnjava Jakšić.

Mandić napominje kako je važno da se od pametnih rješenja ne bježi jer su ona dobra za sve nas. ˝Transparentnost je sveprisutna, a mi u Karlovcu smo donijeli strategiju pametnog grada i područja u kojima to želimo implementirati. Ulaganje u pametna rješenja ima svoju budućnost i kad građani to uvide tek tada za njih to ima smisla. Unutar gradske uprave važno je da se procesi unaprijede i ubrzaju. Sami smo napravili rješenje za e-upise, i pokazalo se kao jako dobro. Kad govorimo razvoju pametnih gradova kod nas, nažalost tu smo svi još u početcima. Treba osluškivati stvarne potrebe građana i to je najbolji put˝, kaže Mandić.

Jakšić kaže kako imaju velike projekte u kojima iako građani sudjeluju i sve je javno, nepovjerenje u institucije je kod građana i dalje vrlo visoka. ˝Puno je toga što jedinice lokalne samouprave moraju odraditi same, ali na raspolaganju su nam EU fondovi koji nam pomažu. Polako se događa jedan vid decentralizacije ove zemlje, i vrijeme će nas tjerati da to promijenimo˝, istaknuo je Jakšić.

Mandić napominje kako je on klasa optimist te kako će vrijeme koje je pred nama biti vrijeme suradnje i traženja zajedničkih rješenja. ˝To će nas dovesti do razvoja gradova, općina i županija i učit ćemo jedni od drugih i postajati bolji. To je točka koja je nužna jer će ona ubrzati procese pametnog upravljanja i u konačnici pametnih gradova. Potrebe građana su uglavnom slične ako ne i iste i tu prostoji prostor za sve nas, sve danas košta i kako bismo uštedjeli, a ipak napravili puno moramo naći zajednički jezik. Dosta nam je izazovno to što nema novaca, ali vjerujemo da će se otvoriti nove financijske perspektive EU i da će nam ulaganja biti dostupnija i bliža˝, istaknuo je Mandić.

Jakšić se pohvalio kako surađuje s nizom gradova od Bjelovara do Čakovca i kako je to put kojim možemo ići naprijed, a trendovi koje nam nameće EU će nas tjerati da idemo dalje.

˝Nama je zanimljiva infrastruktura te cijele priče, a od pametnih gardova će najviše koristi imati gospodarstvo i građani. Karlovac ima industriju koja ide u novom smjeru, imamo proizvodnju koja je robotizirana u našem gradu, a cilj nam je da naši građani imaju usluge koje će im poboljšati život i biti na tehnološki najvišoj razini, Važno je da građani osjećaju odgovornost za svoj grad i da budu ponosni na to, a tehnološka rješenja će nam život učiniti efikasnijim˝, kaže Mandić.

Jakšić napominje kako će razvoj Koprivnica počivati na više stupova, a infrastrukturni projekti u prometu su u tome posebno važan stup.

˝Potencijal grada je velik, to je zeleni, pametni grad, naše gospodarstvo je pametno. Robotika ide naprijed i tako se brzo prilagođava da nismo ni svjesni. Naše sveučilište sjever i inkubator kreativnih industrija naći će nove niše za nove europske projekte koji će nam pomoći u svemu tome˝, poručuje Jakšić.

Ključno je pametno upravljanje

Slavko Vidović iz grupacije InfoDom u sklopu konferencije Pametni gradovi održao je prezentaciju Digitalna platforma grada i uređivanje standarda javne nabave IKT sustava.

˝Kako ovladati planovima kako bi grad bio pametan, to je cilj i pitanje moje prezentacije danas. Puno je proizvoda, proizvođača, ali na kraju sve zavisi o kriterijima. Gotovo svaki grad mora imati digitalne platforme kako bi podaci bili svima dostupni i mogli ih iskorištavati kako treba. Današnja tehnologija pamet izvlači iz podataka i ona će dovesti do promjena, ali umjetnu inteligenciju i podatke treba kombinirati˝, napominje Vidović.

Kako tvrdi, EU ima dobre prakse i preporuke i suradnja je ključna kako bismo mogli učiti jedni od drugih.

˝Za efekt ˝pametnosti˝nije dovoljno koristiti digitalne tehnologije nego kroz dvostrano komuniciranje te uključenost i suradnju građana i poduzetnika optimalno razvijati grad na dobrobit svih. Glavna energana su uvijek podaci i umjetna inteligencija i na to se veže sve ostalo. Infrastruktura gradova je tehničko pitanje, a rješenja koja naša grupacija radi u Hrvatskoj su takva da je važna kvaliteta naših proizvoda i usluga˝, kaže Vidović.

Kako tvrdi, ključno je pametno upravljanje, modeli drugih EU gradova su drugačiji jer su i ti gradovi drugačiji nego naši u Hrvatskoj.

˝Hrvatsko stanovništvo stari i to je bitno pitanje, također važan je razvoj i ruralnih područja oko gradova jer je agropotencijal ogroman. Važno je znati da se kroz te strategije pronađu indikativne teme kako bi gradovi prepoznali koje i kako one mogu pomoći u razvoju grada.Naša rješenja pomogla su razvoju gradova kao što je Karlovac, Dugo Selo, Velika Gorica i Zagreb, a ta lista je svakim danom sve veća˝, poručuje Vidović.

'U razvoju morate zaboraviti na konkurenciju i surađivati s nizom kompanija'

“Digitalizacija će uz sve pozitivno što nosi promijeniti naš svakodnevni život i toga moramo biti svjesni. Kad kod kuće u Švedskoj idem van i kupim sendvič za 1 euro, moram ga platiti karticom jer se gotovina ne prima”, istaknuo je glavni izvršni direktor ATRON Sverige Jürgen Goldmann.

Tvrtka ATRON sjedište ima u Njemačkoj, a tim od 12 zaposlenika servisira klijente u Skandinaviji, Njemačkoj, Švicarskoj i Hrvatskoj. “Danas radimo softverska rješenja za što nam je neophodan snažan “back office” za prikupljanje javno dostupnih podataka iz nacionalne baze”, kaže. U Švedskoj, koja je velika zemlja, ali s relativno malo stanovnika, bitne teme su mobilnost i klimatske promjene, a građani žele kombiniranu mobilnost. To znači da osim javnog prijevoza autobusom ili vlakom žele lepezu usluga poput car sharinga i unajmljivanja bicikala.

Prije pet godina tražio se sustav standardiziranog izdavanja i kupnje karata, i danas je to rješenje dovelo do toga da se više od 80 posto karata prodaje putem mobilnih telefona. “Uz ostale, prednost sustava je što rješenje nije samo limitirano na Švedsku. U razvoju morate zaboraviti na konkurenciju i surađivati s nizom kompanija”, kaže Goldmann dodajući da su glavni korisnici tog sustava učenici i zaposlenici koji svakodnevno putuju na posao.

“Ako planirate rješenja u tom smjeru, stvarajte “data” strukturu na međunarodnim standardima. To je važno jer i EU ide u smjeru traženja zajedničkog “ticketing” standarda diljem Europe. Puno je izazova s kojima se susreću pametni gradovi. Umjetna inteligencija i 5G tehnologija nose puno dobrih stvari, ali i problema integracije jer svi ti sustavi moraju međusobno komunicirati i taj problem ne treba podcijeniti”, zaključio je Goldmann.