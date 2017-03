Tech Data u potpunosti preuzima Avnet Tehnology Solutions

Foto: Press

Tech Data Corporation (NASDAQ: TECD) danas je objavila dovršetak preuzimanja tvrtke Technology Solutions od tvrtke Avnet, Inc. (NYSE: AVT). Tom kombinacijom nastaje vrhunski globalni sveobuhvatni IT distributer neprikosnovenih mogućnosti, s najraznovrsnijim rješenjima, od podatkovnog centra do dnevnog boravka.

„Ovo je značajan dan u povijesti naše tvrtke i uzbuđeni smo što svojim talentiranim kolegama iz tvrtke Technology Solutions možemo izraziti dobrodošlicu u obitelj Tech Data“, rekao je Bob Dutkowsky, izvršni direktor tvrtke Tech Data. „Naša kombinirana tvrtka savršeno je pozicionirana u epicentru IT ekosustava – svojom veličinom i dosegom obuhvaća razna dinamična tržišta diljem svijeta – omogućavajući našim klijentima pristup sveobuhvatnom portfelju IT rješenja, kao i učinkovito predstavljanje proizvoda naših dobavljača novim klijentima na još većem tržištu. Zajednička kultura i vrijednosti naših organizacija, kao i posvećenost osiguravanju vrhunskog korisničkog iskustva, služit će kao temelj nove tvrtke Tech Data. Zajedno ćemo biti još snažnija tvrtka, sposobna za svoje partnere učiniti više no ikad prije. Uvjereni smo kako je preuzimanje tvrtke Technology Solutions dobitna kombinacija za naše klijente, dobavljače i dioničare, kao i zaposlenike obje organizacije.“

Technology Solutions značajno će proširiti distribucijsko poslovanje tvrtke Tech Data i dodati mu vrijednost, povećavajući mogućnost tvrtke da svojim partnerima pomogne iskoristiti tehnologije nove generacije, uz istovremeno unapređivanje tržišnih mogućnosti kroz komplementarne vještine, sveobuhvatnije odnose s dobavljačima i nove klijente. Kombiniranu tvrtku odlikuje mnogo veća i uravnoteženija zemljopisna prisutnost, uključujući i prisutnost u regiji Azija-Pacifik, što je novo tržište za tvrtku Tech Data. Tvrtka posluje u 40 država, a u njoj radi 14 000 zaposlenika koji poslužuju približno 115 000 klijenata u više od 100 država.