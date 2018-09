Ovo je karta za povratak RIZ PE-a na globalnu tehnološku scenu

Foto: J. Galoić/PIXSELL

Nedavno se Ministarstvo obrane (MORH) pohvalilo da je gotovo sva odjeća, oprema i naoružanje na hrvatskim vojnicima, koji idu u mirovni misije diljem svijeta, domaće proizvodnje, a uskoro bi to moglo biti podignuto na još višu razinu s primjenom vojnog taktičkog radija TAKRAD koji proizvode zagrebačke tvrtke RIZ Profesionalna elektronika (RIZ PE) i Impel Group. Naime, kako ističu u samom RIZ-u, radi se o jednom od najboljih proizvoda u svojoj kategoriji u svijetu.

Boris Smiljanić, direktor RIZ PE-a pojašnjava da se radi o multimedijskoj platformi, vojnih karakteristika i robusnosti, koju nosi svaki suvremeni vojnik na terenu, a koja omogućuje da bude u stalnom kontaktu sa zapovjednikom, ali isto tako da stanica putem željenih instaliranih senzora šalje zapovjedništvu informacije o fizičkom i zdravstvenom stanju vojnika u realnom vremenu.

Hrvatske specifikacije

"Pojavili su se napisi da je to najbolji vojni taktički radio na svijetu, no ja ne bih išao toliko daleko i rekao bih da je jedan od najboljih. Teško je reći da američki i izraelski radiji nisu dobri, no činjenica je da je svaki rađen po specifikacijama naručitelja. Kad smo s partnerima iz Impela krenuli prije dvije godine u ovaj projekt, od MORH-a smo zatražili specifikacije što njima treba, a onda smo to uobličili u sofisticirani proizvod kakvog danas imamo", kazao je Smiljanić.

Smiljanić Bilo bi pretenciozno reći da imamo najbolji uređaj na svijetu, ali je svakako među najboljima.

Robert Tomljanović, direktor Impel grupe, dodaje da se TAKRAD razlikuje od sličnih proizvoda iz zapadnih zemalja po činjenici da je MORH tražio da uređaj bude što jednostavniji, bez dodatnih tipkovnica i displeja, a koji bi u pojedinim situacijama mogli potencijalno otkriti poziciju vojnika. U stanicu je ugrađena najsuvremenija tehnologija te enkripcija najvišeg ranga. Za sada je TAKRAD na terenskom testiranju u Hrvatskoj vojsci, a u RIZ-u očekuju da bi uskoro mogle uslijediti i prve narudžbe.

Tvrtka trenutačno investira u opremu za proizvodnju kućišta, a Smiljanić procjenjuje da bi u slučaju MORH-ovih, ili kasnije i izvoznih, narudžbi mogli proizvesti nekoliko tisuća stanica godišnje. RIZ inače ima veliku tradiciju u proizvodnji elektronike. Stvoren je 1948. u svrhu proizvodnje i popravka odašiljača i opreme za Radio Zagreb, a vrlo brzo je počeo raditi odašiljače, zvučnike, gramofone, radio prijemnike te televizore. Od 1969. njihov odjel RIZ Profesionalna elektronika, počinje i s proizvodnjom ili do vojne i specijalne opreme.

30 tisuća radio-stanica za potrebe vojske je proizveo RIZ od 1969. do 1990.

Ostali bez tvornice

Kako nam kaže Slobodan Doderović, direktor razvoja RIZ PE-a, koji je u toj tvrtki od 1976., iz njihovih pogona, prvenstveno u Slunju, izašlo je više od 30 tisuća taktičkih vojnih radio stanica RUP, koja je bila standardna oprema u JNA i mnogih nesvrstanih zemalja. RIZ je 1987. na ispitivanje vojsci predao novu stanicu, možda u to doba i najnapredniju na svijetu, RUP 43, no koja nikad nije zaživjela jer se raspala država i JNA, a u Domovinskom ratu je i uništena njihova tvornica u Slunju.

Iako je RIZ PE s nekadašnjih više od tisuću zaposlenih, od čega njih 120 u istraživanju i razvoju, spao na 12, tvrtka je preživjela stečaj i danas joj je glavna djelatnost servis vojne komunikacijske opreme domaćeg, američkog i ruskog porijekla. Nadaju se da bi ih novi proizvod TAKRAD mogao vratiti na globalnu kartu tehnoloških tvrtki posebne namjene, a gdje, drže, oduvijek i pripadaju.