Stiglo ozbiljno upozorenje u vezi korištenja LED žarulja: Najmlađi u najvećoj opasnosti

Zadnjih godina LED rasvjeta gotovo da je u potpunosti istisnula upotrebu klasičnih "žutih" žarulja. Ne samo da se u svome početku izreklamirala kao povoljnija i ekološki održivija, već se donedavno smatralo i da je efekt bijelog svjetla s plavkastim nijansama zapravo blagotvorniji za ljudsko oko.

No otprilike u trenutku kada su milijuni korisnika prešli na LED, krenuli su napisi u medijima kako je takva vrsta žarulja, u stvari, štetna. Neki to još uvijek nazivaju "zabludom", no posljednje istraživanje moglo bi ukazivati da LED zaista može naštetiti retini ljudskoga oka, prenosi Slobodna Dalmacija.

U istraživanju se saznalo i da žarulje utječu na naš bioritam i da nam mogu poremetiti kvalitetu sna.

Francuski ANSES javlja tako da uistinu postoje "fototoksični efekti" LED žarulja - dugotrajna izloženost visoko intenzivnome plavome svjetlu iz takvih izvora uzrokuje kasniju degeneraciju žute pjege, male točke smještene blizu centra mrežnice oka. Vodeći je to uzrok gubitka i smanjenja kvalitete vida kod ljudi u dobi iznad 50 godina, stoji u izvješću.

Što se tiče zaštite od utjecaja plavoga svjetla, postoje razni anti-refleksni slojevi na ekranima računala i mobitela, kao i varijante koje se ugrađuju u naočale, no iz ANSES-a tvrde kako još nije dokazano može li to spriječiti utjecaj koji svjetlo ima na kvalitetu sna.

Iako ljudska rožnica ima dobru UV zaštitu, slabije blokira plavi spektar upravo zbog prodornosti plavih nijansi koje možda imaju manju duljinu nego ona žuta i crvena svjetla, ali zato mnogo veću energiju i prodornost. Proirući dublje u oko, plavo svjetlo može tako oštetiti nježnu žutu pjegu, pa uzrokuje njene kasnije degeneracije.

No postoje i razlike između intenziteta i vrste LED lampi; "topla bijela" koja se uglavnom i koristi u kućanstvima ima nižu "fototoksičnost" od primjerice džepnih baterija, iznimno štetnih automobilskih farova pa i nekih igračaka koje sadrže intenzivna plava svjetla - riječ je o "hladnijim" plavim nijansama.

Zaključk ANSES-a je da bi svakako trebalo umanjiti količinu izloženosti plavome svjetlu - djeca i tinejdžeri čije oči još uvijek ne mogu u potpunosti filtrirati takvu vrstu svjetla, posebno su osjetljiva skupina. Smatraju i da je posebno važno umanjiti intenzitet LED žarulja u automobilskim svjetlima.