Samsung i Apple lani podbacili, ova godina ipak donosi oporavak za sve

Foto: Igor Šoban / Pixsell

Prodaja pametnih telefona po prvi puta, prošle godine, ubilježila je minus u svojim statistikama, naravno, gledano u svjetskim okvirima. Minus će iznositi oko jedan posto za razliku od godine ranije spram preliminarnih podataka Canalysa. Naime, tri lanjska kvartala bila su negativna spram prethodnog razdoblja, kao i zadnji kvartal 2017, a usto se procjenjuje da bi i posljednji kvartal 2018, za koji se tek čekaju podaci trebao biti istovjetan svojim prethodnicima. To bi značilo da je pet uzastopnih kvartala prodaja pametnih mobitela bila u padu. Glavni gubitnici su, Apple i Samsung, dugogodišnji neprikosnoveni vladari tržišta.



Kina podbacila



Zasićenost tržišta nije nova stvar jer i ankete pokazuju da ljudi sve manje zamjenjuju svoje pametne mobitele novim modelima. Apple i Samsung više ne ostvaruju rast prodaje kakav su nekoć imali. Samsung kao prvi igrač kada se rad o tržišnom udjelu, u trećem kvartalu stigao je na 20,3 posto s padom od 13,4 posto na godišnjoj razini.



A kako Apple svake druge godine na tržište izbaci noviju inačicu svog iPhonea, a ne samo novu verziju prethodnog, tako je godina nakon iPhoneX, 2018., malo posustala. Pri tom, ogromno tržište poput azijskog, ponajprije Kine, štiti se vlastitim brendovima koji su usponu, dok istovremeno Kina kao zasebno tržište jest u padu i to šest uzastopnih kvartala. Iako ukupan zbroj kaže da se manje prodaje pametnih telefona, nekima je ipak lanjska godina, poput kineskog Huaweija i Xiaomija donijela pomake u udjelu.



Huawei je primjerice tako, uspio prestići Apple u globalnoj prodaji i zasjesti na drugo mjesto. Kako tvrdi Tom Kang, direktor istraživanja u Counterpointu, prošlogodišnja prodaja pametnih telefona bilo je toliko loša da će u 2019. godini biti zapravo lagano nadmašiti rezultate. Prvo polugodište još uvijek u predikcijama izgleda sumorno, no u drugom polugodištu očekuje se da će se stvari pomaknuti u pozitivnom smjeru, kaže Kang. Oporavku rasta trebala bi umnogome pridonijeti prodaja pametnih telefona na tržištima Indije i Afrike koje bi trebalo rasti, iako se za Kinu očekuje daljnji pad prodaje. Stoga bi 2019. godine trebala, donijeti rast iako tanak i na klimavim nogama. Pametni telefoni, inače, najzastupljeniji su uređaji, odnosno najraširenija računala jer 60 posto ljudske populacije, kazuju procjene, do 2021. godine imat će upravo smartfon u svom vlasništvu. Ipak, ljudi više nisu toliko podložni zamjenama mobitela u istoj dinamici kojom su to nekada činili. Više nije važno imati flagship mobitel od trenutka njegova puštanja na tržište. Usto u modi su i mobiteli srednje klase koji pružaju dovoljno tehnološko naprednih performansi. Proizvođači mobitela natječu se i dalje u tome što koji može pružiti i koliko je intuitivniji i korisniji, koliko je sigurniji i inteligentniji, no čini se da većina publike ne prati korak, a ruku na srce, u posljednje vrijeme nije bilo velikih inovacija u domeni mobitela koji bi privukli mainstream kupce.



AI i 5G kao mamci



Umjetna inteligencija koja se ugrađuje u mobitele čini ih sve pametnijima i postavlja nove izazove pred konkurenciju, ali umjerenim tempom. Prema nekim procjenama, za dvije godine gotovo 80 posto pametnih telefona imat će opcije pogonjene umjetnom inteligencijom. Primjena umjetne inteligencije odražava se na razne funkcionalnosti a najveća je na području mobilne fotografije. Primjerice, za komunikaciju na društvenim mrežama odlična fotografija je ključna i svakako jest mamac za kupnju, no ne u velikom obimu potrebnom za konkretniji rast. Usto prodaji novih pametnih mobitela pridonijet će i prelazak na 5G mobilne mreže, no i to je za sada još uvijek u budućem vremenu, odnosno pravi bum mogao bi se očekivati tek za dvije do tri godine.