S ovom aplikacijom vozač štedi vrijeme, živce i novac

Automobil oštećen u prometnoj nesreći već je sam po sebi dovoljan razlog za glavobolju, a stres dodatno pogoršava neminovan odlazak na procjenu štete, kako bi se ona namirila temeljem police osiguranja automobila. No, je li odlazak procjenitelju zaista neminovan? Kako za koga. Za klijente (zasad) dviju osiguravajućih kuća dovoljno je imati mobitel s Audasmart aplikacijom.



- Aplikacija Audasmart omogućuje brzu i jednostavnu procjenu štete bez zavrzlame oko odlaska u procjenilište kod osiguratelja. Štedi vrijeme, živce i novac. Korisnik nazove osiguratelja kada želi prijaviti štetu. Zatim mu osiguratelj nakon identifikacije šalje link u sms poruci nakon kojega korisnik prati link i ulazi u sučelje Audasmarta koje ga vodi kroz postupak fotografiranja vozila i opisa štete - pojašnjavaju iz tvrtke Mobile Ekspert koja od nedavno na našem tržištu zastupa ovu aplikaciju.



Kada vozač prema uputama iz aplikacije fotografira vozilo i unese tražene podatke o vrsti oštećenja - primjerice, radi li se o udubljenju, ogrebotini ili puknuću - sustav automatski izračunava iznos štete i tako štedi vrijeme. Vlasnik vozila koji prijavljuje štetu u samo nekoliko minuta dobije iznos na ekranu mobitela i onda treba samo pričekati rješavanje štete (popravak odnosno isplatu). Inače bi mu za to trebalo puno više vremena – u najboljem slučaju pola dana, pa naviše. Iznos štete sustav izračunava koristeći podatke iz Audatexa. Audatex je softver kojeg Mobile Ekspert također zastupa i kojeg za procjenu šteta na vozilima koristi više od 95 posto osiguravajućih kuća. On sadrži cijene svih dijelova, normative i specifikacije proizvođača potrebne za popravak (uključujući satnicu u servisu). Samu aplikaciju razvila je Solera, kompanija specijalizirana za softvere na području autoindustrije. Ista tvrtka razvila je i Audatex.



Iako na prvu zvuči komplicirano, za korisnika, odnosno vozača ova je aplikacija prilično jednostavna i ne traži visoku razinu snalaženja na pametnom telefonu. Funkcionira za manja oštećenja, no ona ionako čine većinu u ukupnom broju oštećenja.



- Iako je aplikacija nevjerojatno jednostavna, vrlo mali postotak ljudi ipak želi u procjenilište. Ne treba dodavati nikakve attachmente, ne treba ništa znati. Za to su se nekada gubila i dva dana. A u svega pet minuta procjena je na ekranu mobitela. S razvojem tehnologije, oni koji ju intenzivno koriste, žele brze, korisne i učinkovite aplikacije. Ovo je upravo jedna takva. U Hrvatskoj Audasmart koriste naša dva osiguratelja koji su prepoznali potencijal i poznati su po uvođenju modernih tehnologija za svoje klijente - napominju iz Mobile Eksperta, te objašnjavaju:



- S ovom aplikacijom vozač štedi vrijeme, živce i novac jer ne mora nikuda ići s oštećenim vozilom. S kavom u ruci u svojem dvorištu napravi procjenu štete. Osiguratelj rasterećuje svoje procjenilište, štedi novac, a i potpuno je transparentan u tom procesu. Država profitira od svake tehnološke stvari koja ljudima olakšava život i čini da stvari funkcioniraju brže.



Za vozače je aplikacija besplatna, za osiguratelje nije. Stoga o uvođenju aplikacije u upotrebu odlučuje osiguratelj jer on bi ju trebao i platiti, odnosno kupiti za svoje klijente koji bi s Audasmartom svakako dobili kvalitetniju i napredniju uslugu.