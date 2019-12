S industrijskim programom podrške poslovanju do trećinu veće prodaje

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Turistička agencija koja planira uštedjeti do 70% vremena, proizvodna tvrtka koja želi obaviti pretpripremu za Industriju 4.0 i IT tvrtka koja se želi brzo pozicionirati s proizvodima na temelju umjetne inteligencije i data scienceu samo su neke od 168 tvrtki koje su u četvrtak primile IT potpore s ...