Ruski špijuni stoje iza napada na Yahoo

Izdana tjeralica/Reuters

Špijuni ruske obavještajne agencije stoje iza hakerskog napada na Yahoo u kojem je 20'14. provaljeno u 500 milijuna korisničkih računa, objavile su američke vlasti.

Ministarstvo pravosuđa za napad na Yahoo sumnjiči Dmitrija Dokučajeva i Igora Suščina, agente ruskog FSB-a. Ministarstvo tvrdi da su njih dvojica surađivali s dvojicom računalnih stručnjaka, Aleksejem Belanom i Karimom Baratovom kako bi došli do podataka iz e-mail računa koji su korisitili i vojni dužnosnici, zaposlenici banaka i saveznih vlasti. To je do sada najozbiljnija optužba iz SAD-a.