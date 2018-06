RED agencija uvela plaćanje kriptovalutama i ušla u novu fazu digitalne transformacije

Foto: Press

Ovog se tjedna u Zagrebu održao prvi, i za kriptozajednicu iznimno bitan događaj, Balkan ICO Express & Blockchain Meetup. Forum na kojem je čak 12 timova iz cijele regije imalo priliku pitchati svoje projekte u potrazi za potencijalnim investitorima okupio je blockchain poduzetnike u želji da stvori regionalnu platformu koja će povezivati autore startupa, ulagače, savjetnike i poznavatelje blockchain tehnologije i kriptozajednice. Mogućnosti su ogromne, a tržište koje je na globalnoj razini već u prvom tromjesečju po prikupljenim sredstvima nadmašilo cijelu 2017. godinu, izuzetno je živo. Podrška od strane regulatora u Hrvatskoj možda još uvijek kaska, ali zato podrška kriptozajednice i medija nije izostala.

U organizaciji prvog ovakvog događaja i podršci u strateškom komuniciranju Udruzi za blockchain i kriptovalute (UBIK), pridružila se i RED agencija, koja pruža usluge tržišnog komuniciranja. Osim komunikacijske i organizacijske podrške, RED agencija među prvim je tvrtkama u Hrvatskoj za svoju uslugu uvela plaćanje kriptovalutama. Znak je to podrške, ne samo blockchain i kriptozajednici, nego i prihvaćanju novih trendova i tehnologija koje iz korijena mijenjaju poslovne procese. „Razvoj kreativnih industrija mora pratiti razvoj tehnologije ako želimo prihvatiti digitalnu transformaciju u punom smislu riječi. A upravo je to neizbježan proces. Danas je blockchain tehnologija naša realnost i pruža ogromne mogućnosti. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, mnogi se procesi u potpunosti mijenjaju, ali ono što je najzanimljivije, mijenja se filozofija poslovanja i način funkcioniranja. Danas postoje usluge i potrebe koje prije nismo mogli ni zamisliti. Zato je nama, kao agenciji koja se bavi kreativnom industrijom i komunikacijama, jako važno biti na tom valu novih tehnologija. Promjene su neizbježne, a nas veseli učiti i prihvaćati ih. Upravo zato smo se uključili i u ovaj projekt i podržali blockchain i kriptozajednicu. To su neki novi principi kako poslovanja, tako i komuniciranja“, izjavila je Sanela Seferagić, direktorica RED agencije.

Osim što se bavi organizacijom događaja i strateškom komunikacijom, RED agencija među prvima je implementirala najnovije tehnologije poput VR tehnologije za potrebe marketinških kampanja te snimila prvu modnu kampanju koristeći VR tehnologiju. Suradnja s globalnom messenger platformom, Viberom, rezultirala je lansiranjem Viber Stickera koji su od strane korisnika ocijenjeni kao izniman uspjeh čemu svjedoče rekordne brojke, a za svoje projekte RED agencija je dobila i brojna priznanja struke. Među brandovima s kojima agencija surađuje nalaze se brojne multinacionalne kompanije: Henkel, HP Inc., Opel, BMW, Gorenje, Beck's, Corona, s.Oliver, Tissot i mnogi drugi. Ulazak u svijet kriptovaluta i blockchain zajednice otvara novo poglavlje u poslovanju agencije, koje za cilj ima integriranje digitalnih servisa kako bi usluga za klijente i korisnike ostvarila najbolji mogući rezultat.