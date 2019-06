Poznati proizvođač mobitela promijenio taktiku: 'A tek kad vidite što sve može...'

Kada se fotografije još nepredstavljenih uređaja pojave na internetu, kompanije koje razvijaju te uređaje obično nemaju komentara i ne žele razgovarati o proizvodima koje razvijaju i sve informacije čuvaju za službeni dan predstavljanja, piše Zimo. Nakon što su ovaj tjedan na mreži procurile fotografije novog Googleova telefona čije predstavljane očekujemo krajem godine, u kompaniji su se odlučili na malo drukčiju taktiku.

Naime, umjesto ignoriranja i "no comment" strategije, Google je na svom profilu na Twitteru objavio teaser fotografije novog Pixela koje potvrđuju autentičnost ranije obavljenih fotografija. U objavi uz fotografiju napisali su kako se čini da postoji određeni interes za njihovim telefonima pa su odlučili prikazati slike, a uz to su dodali: "Čekajte dok vidite što može napraviti."

Objavljene fotografije ne otkrivaju previše, no jedna je promjena očita – na stražnjem dijelu kućišta u četvrtastom okviru više neće biti samo jedna kamera, piše Zimo.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1