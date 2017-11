Poslovni svijet sve više ovisi o umjetnoj inteligenciji. Što to znači za zaposlenike?

Foto: Promo

Umjetna inteligencija (UI) mijenja poslovni svijet. A što to znači za osobe na upravljačkim pozicijama? Za njih je sve važnije da posjeduju empatiju i razumiju brige svojih zaposlenika – osoba od „krvi i mesa“, baš poput njih.

Kada pričamo o UI, zapravo govorimo o računalima koja imaju sposobnost korištenja ljudske inteligencije i ljudskog ponašanja. Primjerice, s UI se susrećemo igrajući video igrice, tijekom pretraživanja na internet tražilicama ili tijekom upotrebe sustava za prepoznavanje govora. Drastičan razvoj UI koji smo vidjeli u zadnjih nekoliko godina doveo je do niza novih aplikacija, od kojih neke imaju potencijal promijeniti situaciju na tržištu. Google, koji se smatra pionirom UI-a, ima istraživače u Zürichu koji se bave unaprjeđivanjem praktičnih primjena tehnologije. Napredak koji ostvaruju, između ostalog, dokazuje i činjenica da su Google prijevodi sve bolji i bolji.

“Umjetna inteligencija, zapravo, nije ništa novo”, kaže Barbara Stöttinger, dekanica poslovne škole WU Executive Academy. “Još od osamdesetih godina prošlog stoljeća došlo je do prvog vala UI, no predviđanja koja su nastala u to doba bila su poprilično pretjerana. Danas je ipak došlo vrijeme umjetne inteligencije. Kao rezultat golemih količina dostupnih podataka i povećanja računalnih snaga, UI ulazi u sve sfere života i potpuno mijenja način rada poslovnog svijeta kakvog smo do sada poznavali. Primjerice, kada je riječ o prilagodbi potraživanja, Zurich Insurance Group razmišlja o prepuštanju obrade zahtjeva strojevima – za njih je rečeno da mogu obraditi određeni slučaj u nekoliko sekundi. Za usporedbu, ljudima za rješavanja istog slučaja treba i do sat vremena. U financijskom sektoru je također došlo do promjena zbog UI.”

Roboti kao izvršni direktori - stvarnost koja nas čeka ili zabluda?

Što to znači za osobe na upravljačkim pozicijama i kako će budućnost liderstva izgledati s obzirom na značaj UI? Šef Alibabe, kineske e-commerce tvrtke, smatra ne samo da će postojati robo-rukovoditelji, već i robo-izvršni direktori. Prema njegovom mišljenju roboti su objektivniji i manje osjetljivi od ljudi. Očito je da se tržište rada mijenja zbog pojave umjetne inteligencije, povećanja automatizacije, interneta stvari i kombinacije tih tehnologija. Usred zagonetki o mogućim masovnim otpuštanjima i pretjerano optimističnim predviđanjima, često nema mjesta za objektivnu procjenu UI.

Što robo-šef nikada neće moći?

Kako bi se oduprijeli zastrašujućim predviđanjima o robo-šefovima, osobe na upravljačkim pozicijama se trebaju još više usredotočiti na empatiju i podršku koju pružaju svojim timovima. "Misao da strojevi mogu preuzeti njihove poslove uzrokuje osjećaj nelagode među zaposlenicima. Osobe na upravljačkim pozicijama trebale bi rješavati ovo pitanje na proaktivan i razumljiv način", kaže prof. Stöttinger. S jedne strane, UI tehnologije - kao što su autonomni automobili - tek trebaju steći povjerenje ljudi, a s druge strane, važno je razumjeti zabrinutost zaposlenika kada govorimo o tome koje će uloge ljudi imati u poslovanju.

Dok monotone zadatke sve više odrađuju strojevi, teško je naći zamjenu za kreativnost i društveno ponašanje. Nastat će novi poslovni profili čiji nazivi danas još nisu poznati. Kako strojevi zauzimaju mjesta ljudskih zaposlenika kada je riječ o obavljanju rutinskih zadataka, strukture poduzeća će se promijeniti. Potražnja za kvalificiranim stručnjacima u budućnosti će se povećati, a samim time će i njihova očekivanja u pogledu plaća rasti. Stoga je jasno sljedeće: "Što su njihove kvalifikacije bolje, vjerojatnije je da će zaposlenici zadržati posao. A kada govorimo o stvaranju novih radnih mjesta, to će se prije svega odnositi na izvršne funkcije. Tako je pokazalo istraživanje koje je provela tvrtka Capgemini Consulting u kojem još stoji da će dvije od tri nove pozicije uključivati izvršne odgovornosti,” izjavila je prof. Stöttinger.

Izgradnja povjerenja i pružanje prostora ljudima - delikantno balansiranje

Također je jasno je da se od osoba na upravljačkim pozicijama očekuje da raspolažu većom količinom znanja, kao i da imaju osjećaj za nove tehnologije. S obzirom na sveprisutnost digitalizacije danas nije moguće prepustiti IT odjelu da se bavi informacijskom tehnologijom. Što se tiče umjetne inteligencije, tvrtke ne bi smjele biti pretjerano euforične, niti bi trebale odbaciti tehnologiju. Umjesto toga, trebaju postići odgovarajuću ravnotežu kada je u pitanju korištenje UI: Što zapravo može donijeti poslovanju? Koje nove poslovne modele omogućava UI? Od osoba na upravljačkim pozicijama se više nego ikad očekuju jasne poruke. I zbog toga im je potrebno konstantno učenje i napredak, baš kao što i njihove organizacije u cjelini moraju učiti u svakom trenutku. S jedne strane, osobe na upravljačkim pozicijama trebaju izgraditi povjerenje i podržati zaposlenike u upravljanju tranzicijskim procesima. S druge strane, moraju dati visokokvalificiranim stručnjacima prostor za manevar koji im je potreban kako bi mogli doći do ideja i poduzeti stvari. Ovo delikatno balansiranje je nešto što će osobe na upravljačkim pozicijama naprosto morati usavršiti.

Zaključak

"Umjetna inteligencija omogućava tvrtkama da postanu učinkovitije i da prelaskom u nova područja šire tržište. No, potrebna je sveobuhvatna strategija kada je u pitanju integriranje UI u svakodnevni rad zaposlenika i dobivanje jasnog razumijevanja prednosti koje će to donijeti", zaključuje Barbara Stöttinger. Etička zabrinutost zbog inteligentnih strojeva i radnika robota moraju rješavati ne samo kompanije, nego i vlade i društva u cjelini. Raspon relevantnih tema obuhvaća temeljna pitanja kao što su budućnost poslovnog svijeta općenito, ali i pitanja o opsegu UI aplikacija te prilika koje će UI otvoriti za ljude.