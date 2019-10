Pojavila se zloćudna aplikacija za Android koju je gotovo nemoguće ukloniti s telefona

Foto: Getty Images

Jedno od glavnih pravila koje "moraju" poštovati svi korisnici pametnih telefona koji rade na Androidu jest da aplikacije instaliraju isključivo sa službene Googleove online trgovine aplikacijama, piše zimo.dnevnik.hr.

Iako ni to nije potpuna garancija da nećete pokupiti neki malware, aplikacije sa Play Storea puno su sigurnije u odnosu na trgovine aplikacija trećih strana ili preuzimanja aplikacija s različitih stranica na kojima nikada ne znate što vas čeka i kakvu, tj. koliko opasnu aplikaciju možete preuzeti.

Primjerice, mogli biste na telefon preuzeti i xHelper, malware za koji na ZDnetu kažu da ga je "gotovo nemoguće" ukloniti s telefona. Korisnici čiji su telefoni zaraženi xHelper su pokupili na stranicama na koje su ih uputili linkovi na koje su klikali na internetu. Na tim linkovima nalazi se objašnjenje kako preuzeti i instalirati aplikacije koje nisu iz Play Storea, ali osim aplikacija s te stranice instalira se i malware.

Nakon instalacije xHelper na telefonima prikazuje oglase i obavijesti koje korisnike vode na Play Store te im savjetuju preuzimanje legitimnih aplikacija. Dobra je vijest, dakle, da malware trenutačno nije destruktivan za telefone jer samo prikazuje oglase od kojih njegovi autori zarađuju. No loša vijest na koju su upozorili sigurnosni stručnjaci jest to što xHelper ima mogućnost instaliranja drugih i puno opasnijih aplikacija na telefona putem kojih bi hakeri mogli preuzeti kontrolu nad uređajima, ukrasti podatke, špijunirati i slično.

Druga loša vijest jest njegova neuništivost – jednom kada se aplikacija s njim instalira na telefone, xHelper se odvoji od nje kao neka vrsta samostalnog servisa tako da se ne može ukloniti deinstalacijom same aplikacije. Ne pomaže čak ni resetiranje samog telefona jer se pojavljuje i nakon vraćanja uređaja na tvorničke postavke, a sigurnosni stručnjaci još ne znaju razlog zašto se to događa.

Korištenje antivirusnog softvera može pomoći, ali ne uvijek: Dio korisnika uspio ga je ukloniti sa softverom koji su platili, no drugima ni to nije pomoglo. Razlog za to je, napominju iz Symanteca, što malware konstantno evoluira te se njegov kod nadograđuje, zbog čega su njegovi autori često "brži"od antivirusnog softvera. Srećom, xHelper se nije proširio na velik broj uređaja te su dosad zaraženi većinom korisnici iz SAD-a, Rusije i Indije, no samo postojanje takvog malwarea veliko je upozorenje svim korisnicima Androida i još jedan razlog zbog kojeg nikada ne biste smjeli preuzimati aplikacije s neprovjerenih izvora, piše zimo.dnevnik.hr.