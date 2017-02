Počinje svemirski turizam: Elon Musk šalje dvoje ljudi na put oko Mjeseca, ali taji cijenu

Foto: Reuters

Privatna kompanija SpaceX priopćila je da će prevesti dvoje turista oko Mjeseca iduće godine, objavio je danas njen direktor Elon Musk.

Dvoje ljudi koji se poznaju zatražilo je od kompanije da ih preveze na tjedan dana dug let oko Mjeseca. Musk nije želio navesti imena budućih svemirskih turista niti koliko će put koštati.

On je rekao da su oni već platili "značajan" depozit. Musk je rekao da je SpaceX na putu da lansira astronaute do Međunarodne svemirske stance za potrebe američke svemirske agenciju NASA do sredine 2018. godine.

Misija za Mjesec bi uslijedila šest mjeseci kasnije, a koristila bi se kapsula Dragon i raketa Falcon, prenosi N1.

SpaceX je priopćio da bi se turisti vozili do Mjeseca, ali da letjelica ne bi sletjela na njega.