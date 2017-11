Pet problema s kojima se stalno susrećemo a koja pametna tehnologija riješava u trenu

Foto: press

Svako vrijeme nosi svoje probleme, kako u životu tako i u poslovanju. No ono na čemu možemo biti zahvalni je činjenica da živimo u vremenu poprilično razvijene tehnologije koja se svakodnevno usavršava. Čak i ako niste ljubitelj silnih gadgeta i ne idete u korak sa svim najnovijim dostignućima, ne možete poreći pozitivan utjecaj koji tehnologija može imati na naš svakodnevni život. Zato dobro razmislite na koje zadatke trošite više vremena nego je doista potrebno, kada ih, zapravo, može obavljati jedan dobro postavljeni računalni algoritam. Zar ne bi svoje vrijeme radije trošili na konstruktivne razgovore s potencijalnim partnerima nego obavljali dosadne administrativne poslove? Evo nekoliko pouzdanih tehnoloških rješenja koji vam mogu uljepšati i olakšati poslovnu svakodnevnicu, piše BizIT.

Problem 1: Administracija vam oduzima previše vremena i živaca

Svaki put kada pokušate pronaći dokument, poželite odgoditi tu obavezu na sutra ili još bolje – nikad. U moru kutija i fascikala lako je izgubiti sate i živce, a zanemarujete li time klijente i obveze, jednostavno je doći do zaključka da vam uzaludno traženje samo troši novac i vrijeme.

No zato ih Cloud upravljanje dokumentima može uštedjeti. Svaki dokument koji vam je važan ili ga jednostavno želite sačuvati za buduću uporabu, možete organizirati pomoću ove usluge. Digitalne dokumente spremite u datoteke kojima pripadaju, dok one koje imate samo u fizičkom obliku možete skenirati i dalje tretirati kao digitalne. Na ovaj način optimizirate poslovne procese u svojoj kompaniji, a svakim dokumentom možete upravljati od njegova nastajanja ili ulaza, preko obrade do izlaza. Imate li samo jednu kopiju važnih ugovora, ne morate strepiti hoćete li ih vi ili netko od vaših zaposlenika zametnuti, jer backup uvijek imate pri ruci.

Želite li u potpunosti upravljati svojim prostorom za pohranu podataka, Cloud Storage je odlična opcija za vaše poslovanje. Svaki dokument možete poslati kome god želite, bez potrebe za dugoročnim učitavanjem i brigom oko kapaciteta mail sandučića, s obzirom da vam ova usluga omogućuju dijeljenje linka do same datoteke, bez slanja iste. Isto tako, na jednom dokumentu istovremeno može raditi i surađivati više ljudi, bez straha da će kopija biti izgubljena.

Problem 2: Ručno obavljanje zadataka koči vas u postizanju povećanja prodaje

Bilo bi idealno kada bi se svakom klijentu i poslovnom partneru mogli posvetiti bez ograničenja, kao i zapamtiti sve njihove želje, no s razvojem i širenjem poslovanja to postaje sve teže. Ipak, to ne znači da trebate odustati od svog individualiziranog pristupa, već ga samo morate prilagoditi svojim poslovnim navikama. Alati poput MiniCRMa za automatizirano upravljanje odnosima s klijentima, nmijenjeni su upravo tome. MiniCRM umjesto vas pamti sve relevantne podatke vezane za vaše klijente i poslovne partnere, a po potrebi ih automatski i kontaktira. Primjerice, svaki od vaših dosadašnjih kupaca može dobiti mail s obavijesti kada proizvod koji su već kupili postane dostupan u novoj i naprednijoj verziji. Na ovaj način jednostavno možete održavati odličan odnos s kupcima, bez da zanemarujete ostale obveze.

No i s ostalim obvezama u poduzeću možete lakše izaći na kraj uz pomoć automatizacije i pametne aplikacije. Pantheon ERP je informacijski sustav koji omogućuje kontrolu nad poslovnim procesima, od nabave i fakturiranja do računovodstva i proizvodne i poslovne analitike. Nakon što u njega unesete sve potrebne podatke, oni se smještaju u cloudu i možete im pristupiti s više računala i više lokacija. Sigurni data centar Hrvatskog Telekoma brine se za njihovu sigurnost 24 sata dnevno, bez opasnosti da ćete ih izgubiti ukoliko se dogodi kvar na vašem hardveru.

Cijeli članak pročitajte ovdje.