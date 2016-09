Payment Gateway – imperativ uspješne online kupnje

Foto: BizIT

Internet kupovina odavno je prestala biti ekskluziva velikih kompanija. Neovisno o veličini, svaki trgovac koji drži do svog brenda danas ima i vlastiti webshop. Udio internetskih kupaca u Hrvatskoj je od 2012. do 2014. godine narastao sa 16% na 22 %, a do 2020. trebao bi doseći čak 50%. Tri četvrtine korisnika koji su se odlučili na ovaj oblik kupovine kažu da je glavni razlog za to ušteda vremena, dok njih 58% to radi zbog izbjegavanja gužve u tradicionalnim trgovinama. Ono što mnoge još uvijek brine je sigurnost online kupovine, posebno kada se radi o kartičnom plaćanju. Istina, postoje web trgovine koje nude plaćanje pouzećem ili virmanom, ali jednostavnost i raširenost uporabe kartica je nemoguće ignorirati, piše BizIT.

Što je točno Payment Gateway?

Payment gateway je u internet trgovini ono što je POS u “tradicionalnoj” kupnji – sustav koji posreduje između trgovca i banke te omogućuje sigurnu naplatu. Kada kupac dođe do dijela gdje se finalizira narudžba i vrši plaćanje, automatski je preusmjeren na payment gateway sustav gdje unosi svoje podatke. Provjera tih podataka obavlja se u realnom vremenu u nekoliko sekundi i kupac dobiva odgovor o (ne)uspješnoj realizaciji. S obzirom da se cijeli proces vrši unutar ovog sigurnog sustava, trgovac nema veze s podacima koje kupac upisuje niti se mora brinuti o njima.

Kao trgovac, sami možete odrediti uvjete, te kreirati granice rata i koje je iznose moguće plaćati u obrocima.

Ova usluga, naravno, ima svoju cijenu, tako da osim postotka kartičnim kućama plaćate i korištenje cijelog sustava naplate.

No cijena je samo jedan od faktora pri odabiru idealnog payment gateway sustava.

Koji sustav odabrati?

Priključenje, naknada za korištenje, provizija, vrste prihvaćenih kartica… S obzirom na vrstu vaše web trgovine i količinu prometa, potrebna je razmotriti sve parametre prilikom odluke.

CorvusPay

Daje besplatnu integraciju uz ugovor od 2 godine, plaća se 220 kuna mjesečno (za promet do 44.000 kn, nakon toga raste) plus naknada od 0,5% za svaku transakciju. Jednokratna plaćanja omogućena su za korisnike podržanih kartičnih brandova bilo kojeg izdavatelja u svijetu, dok su obročna plaćanja podržana za korisnike kartica izdanih od kartičnih kuća/banaka u Hrvatskoj. Podržavaju i plaćanje u stranim valutama.

WSpay

Priključivanje je besplatno, dok godišnja članarina iznosi 2.380 kuna bez obzira na iznos transakcija. Provizije po transakciji nema, osim za Maestro kartice (0,8%), a posebno povoljne uvjete imaju za male iznajmljivače.

e-ToMiTreba

Usluga RBA koja omogućava elektroničku trgovinu uz prihvat MasterCard i Visa kartica. Otvaranje korisničkog računa ne naplaćuje se, kao ni naknada za korištenje sustava, dok se plaća 5% provizije za svaku transkaciju bez obzira na iznos.

PencePay

Postoji od 2005. godine i ima odličan dizajn koji se može prilagoditi. Priključak se jednokratno plaća 950 kuna, dok je mjesečna naknada za korištenje sustava 200 kuna, a provizija po transakciji ovisi o ugovorenom modelu.

PayWay

Najbolji omjer uloženog i dobivenog – naknada za priključenje iznosi 1.000 kuna jednokratno, dok mjesečna obveza, ovisno o modelu iznosi 200 (uz proviziju od 1% ili maksimalno 5 kuna po transakciji) ili 2.000 kuna (bez provizije, tkz. flat ratemodel). Mogućeje odabrati poslovanje s više banaka, kao i prilagoditi izgled sučelja vlastitoj web stranici.

