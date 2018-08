Pametni telefon NOA N10 dobio nagradu EISA Best Buy Smartphone

Foto: press

Pametni telefon NOA Element N10 osvojio je prestižnu EISA Best Buy Smartphone 2018-2019 nagradu. Ovaj pametni telefon prezentiran je članovima EISA Mobile Devices grupe 23. svibnja 2018. godine u Antwerpenu u Belgiji, gdje je održana je EISA press konvencija na kojoj su svoje nove proizvode predstavile tvrtke iz cijelog svijeta.



EISA (Expert Imaging and Sound Association) ima članove u 30 zemalja iz Europe, Australije i SAD-a, a od nedavno i iz Kanade, Japana, Indije i Kine. Već više od 35 godina ova organizacija svake godine odabire najbolje proizvode potrošačke elektronike.



Preko 50 časopisa s posebnim interesima koji pokrivaju sve aspekte područja kao što su: audio, video, kućna kina, automobilske, fotografske i mobilne tehnologije, odlučuju o tome koji će uređaji dobiti EISA nagrade.



Članovi „Mobile Devices“ grupe su urednici „tech“ časopisa iz 11 zemalja: Bugarska, Danska, Češka, Grčka, Hrvatska, Italija, Nizozemska, Slovačka, Srbija, Španjolska i Švedska. Upravo su njima 23. svibnja 2018. godine u Antwerpenu predstavljena dva NOA pametna telefona – N7 i N10.



Pametni telefon NOA N10 je prepoznat kao uređaj koji nudi najbolju vrijednost za korisnike što se tiče omjera cijene i kvalitete. Svjetsku nagradu EISA Best Buy Smartphone osvojio je u snažnoj konkurenciji drugih proizvođača pametnih telefona, Huawei, LG, Honor, Nokia, Samsung koji su se aplicirali za EISA nagradu.



Ovaj „smartphone“ prvi je put predstavljen na Mobile World Congressu, najvećem sajmu mobilne industrije u Barceloni krajem veljače, a zatim i na najvećem ICT sajmu CEBIT 2018 u Hannoveru u lipnju.



NOA N10 novi je „flagship“, odnosno TOP model za 2018. godinu. Zahvaljujući posebnom dizajnu ekrana sa zubom (notch) mobitel je kao stvoren za gledanje video sadržaja i uživanje u glazbi uz DTS tehnologiju zvuka. Ističe se s dvostrukom stražnjom kamerom od 16 MP / 16 MP s najnovijim Dual Sony IMX 499 senzorom. Pomoću „oversampling“ tehnologije može izraditi fotografije od čak 96 MP.



Ovaj pametni telefon uz visokokvalitetne snimke i fotografije ima i „Face ID“, odnosno funkciju prepoznavanja lica, a prednja „selfie“ kamera od 16 MP podržava „Face Beauty“ funkcionalnosti.



N10 ima ekran veličine 6.18“ u FHD+ rezoluciji od 1080x2246px u omjeru 19:9. Ugrađeno je 4 GB RAM memorije i 64 GB memorije za pohranu podataka koju možete proširiti do 256 GB pomoću dodatne memorijske kartice.



Za pokretanje koristi MediaTekov procesor MT6763/WT s osam jezgri i najnoviji Android 8.1 kao operativni sustav. Izrađen je od laganog keramičkog kućišta i dolazi u sjajnoj srebrnoj boji. Kapacitet baterije je 3.600 mAh.



Uređaj ulazi u cjenovni razred do 350 EUR čime uz „affordable premium“ koncept postavlja nove trendove u mid-range segmentu pametnih telefona. Svi modeli koji dolaze iz Element serije uređaja imaju NOA Premium Care jamstvo koje pokriva sva oštećenja nastala nepažnjom korisnika u prvih 12 mjeseci korištenja. NOA N10 trebao bi biti na tržištu početkom rujna.



„Posebno nas veseli da je NOA pametni telefon drugu godinu za redom proglašen Best Buy Smartphone od strane svjetske EISA organizacije. Ovo veliko priznanje potvrđuje NOA brand kao lidera na tržištu u „affordable premium“ kategoriji. Najveći iskorak napravljen je na kameri i korisničkom iskustvu te se stoga Noa N10 odlikuje izvrsnim fotografijama koje možete snimiti u rezoluciji od čak 96 MP. Smatramo da su kamera, NOA Premim Care jamstvo i odličan dizajn ovog uređaja bili ključni faktori u odabiru N10 modela za EISA Best Buy nagradu." - izjavio je Mario Kralj, vlasnik i direktor tvrtke Hangar 18.