Pametni gradovi („Smart cities”): Bezbroj novih mogućnosti

Foto: bizit

Viši potpredsjednik za poslovanje i ICT u Deutsche Telekomu Ralf Nejedl ukratko nam je opisao inovativne urbane usluge koje su dostupne kombiniranjem inovativnih aplikacija Deutsche Telekoma s mogućnostima financiranja koje nudi Europska unija.

Kako grad postaje „pametan“ („smart city”)?

Svaki je grad jedinstven po tome što ima svoju prošlost i određenu osobnost. Pojedini se grad može primjerice pozicionirati kao poslovno središte ili pak kao kulturna metropola. Rješenja za pametne gradove moraju uzimati u obzir različite motivacije, zahtjeve, ograničenja i izazove s kojima se pojedini gradovi suočavaju te trebaju biti potpora cjelokupnoj strategiji grada. U tom smislu status pametnoga grada označuje različite pojmove za svaki grad, piše BizIT.

Kako Deutsche Telekom pristupa projektima za pametne gradove?

Pristup također ovisi o samom gradu, no naš je konačni cilj uvijek kreiranje rješenja koja će poboljšati javne usluge i ekonomski razvoj, a time i živote građana i posjetitelja uz pomoć dostupnih EU sredstava. Vjerujemo da je takva kombinacija ključ za uspješnu, brzu te isplativu realizaciju „smart city“ aplikacija u cijeloj Europi. Naša je vizija postati vodeći pružatelj rješenja za pametni grad.

Naši kolege u Rumunjskoj već pregovaraju s lokalnim vlastima o razvijanju održive strategije za pametne gradove u cijeloj Rumunjskoj. Tako smo u suradnji s tvrtkom Smart Sun Solutions razvili pilot-projekt nazvan „digitalno stablo“ („digital tree“) u Timişoari, a riječ je o solarnom punjaču za mobilne uređaje s mogućnošću spajanja na internet preko bežične mreže. Telekom Romania također radi i na projektu Parking PLUS u kojemu razvijaju inteligentno rješenje za parkiranje koje u realnom vremenu pokazuje najbliže slobodno parkirno mjesto koje se može rezervirati i platiti mobilnim uređajima. Rumunjski projekt Parking PLUS pobijedio je na ovogodišnjem međunarodnom IoT natjecanju Deutsche Telekoma „Business Wall of Fame“. Važni su primjeri naših Smart City rješenja, također i projekt ulične rasvjete u Dubrovnikute rješenje za upravljanje prometom i obavješćivanje putnika u Budimpešti.

