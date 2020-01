Ovo je pet dominantnih tehnoloških trendova sa CES-a 2020

FOTO: Reuters

Sumirajući ovogodišnji CES u Las Vegasu, najveći sajam potrošačke elektronike na svijetu, CNET je istaknuo pet dominantnih tehnoloških trendova. Od bezmesnog mesa preko gradova bez vozača, iduće stepenice u razvoju personalizirane medicine i nove generacije laptopa pa sve do suptilnijeg pristupa primjeni tehnologije.

1. Bezmesno meso

Budući da se 14,5 posto stakleničkih plinova stvara tijekom proizvodnje mesa, potraga za supstitutima se intenzivira. Tako je na CES 2020 predstavljen Impossible Burger 2.0, burger koji mesojedi ne bi tako opisali jer u sebi ne sadrži pravo meso već biljne supstitute. No, oni koji su ga kušali tvrde da vrlo dobro može zavarati nepce i da je pri tome vrlo ukusan. Tvrtka Impossible Foods usto je predstavila slaninu i kobasice koje mogu jednako jesti i vegetarijanci i mesojedi. Cilj je ponuditi nove proizvode na azijskim tržištima, gdje živi više od polovice svjetske populacije i gdje se i dalje bilježi visoki porast broja stanovnika.

2. Toyota predstavila grad bez vozača

Možda vam se ideja grada bez pušača čini više ili manje primamljiva, ali japanska Toyota na CES-u je odškrinula vrata još jednoj neobičnoj ideji. Kompanija pored najpoznatije japanske planine Fujija gradi Woven City, prototip grada sa samovozećim vozilima. U Wovenu će testirati vozila na hidrogen, robote, pametne kuće i nove forme osobne mobilnosti. Cilj Toyote je osmisliti nova rješenja za održivu mobilnost, a koliko je ideja revolucionarna ukazuje činjenica da u većini država na svijetu prijevoznički sektor je jedan od glavnih izvora radnih mjesta za - ljude.

3. Zdravstveni senzori postaju standardna oprema

Još prije koju godinu pametni satovi, mobiteli i različiti drugi dodaci prodavali su se s posebnim dodacima - zdravstvenim senzorima - koji su mogli pratiti različite parametre vašeg zdravlja. Tada su to bili posebni dodaci, a sada su standard. Na CES-u 2020 predstavljeno je više hardvera i softvera koji podržavaju zdravstvene funkcije nego ikad prije. Ideja im je sada sve to povezati sa zdravstvenim sustavima, primjerice bolnicama. Tako Withings ScanWatch ima ugrađeni EKG, PPG, mjeri količinu kisika u krvi i detektira apneje.

4. Dolaze križanci laptopa i tableta

Nakon što smo na tržištu mogli vidjeti prve mobitele s preklopnim ekranom bilo je samo pitanje vremena kad će se taj koncept prenijeti i na druge slične uređaje. Intel je na CES-u predstavio laptop nazvan konjska potkova ili Horseshoe Bend. Ima 17 inčni ekran koji se preklapa u 12,5 inčni laptop s tipkovnicom osjetljivom na dodir. U svibnju je s tim konceptom koketirao Lenovo, a na tom je tragu i Microsoft. No, za razliku od njih Intel ima mnogo širu podršku u industriji i za novi koncept traži partnere.

5. Tehnologija postaje suptilnija

Danas mnoge stvari na mobitelu možete napraviti klikanjem gumba ili dodirom ekrana unutar aplikacije, ali tehnologija se razvija u mnogo suptilnijim smjerovima. Tako su se na CES-u pojavila rješenja gdje se selfi radi tako da "stisnete" mobitel. Naime, danas se pomoću zvuka može rub mobitela pretvoriti u virtualni gumb. Takvih gumbiju može biti više pa jedan od njih može služiti i za paljenje i gašenje mobitela. S obzirom na to da je izrada gumbiju na mobitelima skupa, a k tome otežava stvaranje vodootpornih uređaja, sigurno je da će ovakva tehnologija dobiti podršku na proizvođača. Koliko daleko ide primjena ovakve tehnologije pokazao je Mui Lab, koji je na drvenoj dasci kreirao potpuno funkcionalan ekran osjetljiv na dodir.