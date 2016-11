Otkrili novi način kako prisluškivati korisnike računala

Foto: Shutterstock

Informatički stručnjaci sa Sveučilišta Ben Gurion u Izraelu otkrili su način kako je moguće prisluškivati korisnike računala, čak i ako uopće nemaju mikrofon. Bilo koji par slušalica moguće je pretvoriti u mikrofon, bez da korisnik tog uopće bude svjestan.

Čak i šef Facebooka Mark Zuckerberg je prelijepio svoju kameru, što su mnogi shvatili kao upozorenje da on zna nešto što drugi ne znaju. No, to s ovim otkrićem nije dovoljno, piše N1.

Stručnjaci s Ben Guriona razvili su program 'SPEAKE(a)R', kojim su dokazali kako je moguće slušalice pretvoriti u mikrofon. Iskoristili su mogućnost RealTek čipova, koji su zaslužni za zvuk u više od 99% računala, a koji mogu prenamijeniti izlazni kanal da postane ulazni kanal.

Zbog toga, ističu, gotovo svaki kompjuter - ne samo s mikrofonom i kamerom, već i slušalicama ili zvučnicama - danas može biti meta ovakvog napada.