Osvojili dva zlatna odličja na najvećem svjetskom natjecanju u robotici

Mladi robotičari nakon povratka u zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman, Foto: PD

Na svjetskom natjecanju u robotici RoboCup koje je od 18. do 22. lipnja ove godine održano u kanadskom Montrealu hrvatska je robotička selekcija u juniorskim kategorijama osvojila dva zlata. Tako je u kategoriji Rescue Maze prvo mjesto u pojedinačnom plasmanu osvojio tim Školska knjiga CRO team koji čine natjecatelji Janko Pribičević i Juraj Kolarić te mentor Zoran Pribičević dok su u kategoriji Rescue Simulation (CoSpace) supertimovi prvo mjesto uzeli natjecatelji iz Gebruder Weiss CRO tima Marko Pongrac, Adi Jusupović, Martin Volarević te Martin Peček. Njihovi su mentori Jelka Hrnjić i Ivica Kolarić koji je, između ostalog, i nacionalni predstavnik Hrvatske u RoboCup federaciji. Ovo je natjecanje, saznali smo, najveća svjetska manifestacija u natjecateljskoj robotici koja je ove godine privukla preko 4000 natjecatelja iz 35 zemalja, a Hrvatska je u sedam kategorija nastupila sa sedam timova.

“Na natjecanju u Montrealu sudjelovala su 23 natjecatelja i 8 mentora podijeljenih u sedam ekipa prema kategorijama. To je selekcija učenika birana u skladu s plasmanom na domaćim natjecanjima od kojih je najbitnije istaknuti Hrvatsku ligu robotičara koju svake godine organizira Hrvatski robotički savez. Natjecatelji dolaze iz raznih krajeva Hrvatske. Odlazak na ovako veliko natjecanje je iskustvo koje im zauvijek promjeni život. Imaju priliku vidjeti kako rade njihovi vršnjaci iz cijelog svijeta, biti dio jednog velikog događaja i pokazati koliko su dobri. Natjecanje je naporno i stresno te traje više dana tako da je iscrpljujuće i za djecu i za mentore. No očito se dobro nose s tim izazovom jer uspijevaju postići vrhunske rezultate. To ponekad znači popravljanje robota između dvije vožnje ili doradu programskog koda. Osvajači medalja su sretni postignutim, a poneki od njih kojima je falio koji bod do medalje su tužni, no uglavnom svi jedva čekaju novu natjecateljsku sezonu kako bi se iznova dokazivali”, kazao je tajnik Hrvatskog robotičkog saveza Željko Krnjajić.

Formalni dio priprema, nastavio je, počinje u ožujku kada se organiziraju pripremni mini-kampovi u kojima vrhunski mentori rade s grupama i pojedincima koji su bili najbolji na domaćim natjecanjima. “Preduvjet je nabaviti kvalitetnu opremu kako bi se naši natjecatelji ravnopravno nosili s konkurencijom, a zatim kontinuiranim radom napraviti robota koji funkcionira baš onako kako želimo. Nije to lak posao i možemo ga usporediti s radom razvojnih inženjera u tvrtkama. Ali to je ono što se u konačnici želi postići. Formirati jednog mladog stručnjaka, kao znalca i kao o timskog igrača koji će sigurno danas-sutra dati svoj doprinos na polju tehnologije.”, dodao je na kraju Krnjajić.