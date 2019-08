Ostvaruju se najgori strahovi proizvođača mobilnih telefona

Foto:GettyImages

No s vremenom se situacija na tržištu promijenila te danas sve manje ljudi kupuje novi telefon nakon dvije godine, a kako je pokazalo nedavno istraživanje kompanije Ting Mobile, čini se da će ljudi stare telefone zadržavati još duže, piše Zimo.

U istraživanju je sudjelovalo više od 3600 ljudi te čak 55 posto njih svoj aktualni telefon namjerava zadržati 3 do 5 godina, što potvrđuje najgore strahove velikih mobilnih kompanija poput Applea i Samsunga, za koje je to najgori mogući scenarij, komentirali su na The Next Webu. Nekoliko je razloga za takvu promjenu ponašanja i navika korisnika, a oni uključuju i porast cijena za najjače modele pametnih telefona koji na hrvatskom tržištu premašuju cifre od 10 tisuća kuna. No uz tako veliku cijenu ne dolaze i neki veliki noviteti koji bi opravdali kupovnu novog, tj. zamjenu starog telefona.

Novi modeli su, naravno, brži, moćniji, imaju veće ekrane i kvalitetnije kamere, ali za većinu korisnika i telefoni stari nekoliko godina rade bez problema, dok su fotografije snimljene njihovim uređajima također kvalitetne, iako nemaju sve mogućnosti najmodernijih uređaja.

"Ljudi više ne vode računa o posjedovanju najnovije cool tehnologije", komentirao je Andrew Moore-Crispin iz Ting Mobilea, dodavši da su korisnici postali svjesni skupoće telefona te da im njihove potrebe savršeno zadovoljavaju i stariji modeli, "što nije dobra vijest za velike proizvođače mobilnih uređaja".

S trenutačnim (visokim) cijenama novih modela, teško je vjerovati da će se trend kupovine novih telefona svakih 3 ili više godina uskoro promijeniti – mobilni proizvođači vjerovali su da će savitljivi telefoni dati novi zamah tržištu, no s obzirom na to u kakvi problemi i odgode lansiranja prate prve savitljive modele Samsunga i Huaweija, jasno je kako se to ipak neće tako skoro dogoditi.