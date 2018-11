Odbio 100.000 eura i sada se svi pitaju: 'A gdje je Hrvatska?'

Foto: Davor Šuker / Pixsell

Fifa 19 ugledala je svjetlo dana prije nešto više od mjesec dana, a ljubitelji popularne igre sigurno su primijetili da nigdje nema hrvatske reprezentacije. I sigurno se pitate zašto...

Pa, odgovor je zapravo prilično jednostavan, razlog je – novac. Hrvatska zapravo nije u igri još od izdanja Fife 12, ali to je nekako došlo do izražaja s posljednjim izdanjem jer je riječ o svjetskim doprvacima. EA Sports jednostavno se nije mogao dogovoriti s Hrvatskim nogometnim savezom, a Hrvatske neće biti u igrici sve dok EA ne odluči odriješiti kesu. "Mi svoju reprezentaciju koja je srebrna na SP-u vrednujemo više nego što je EA Sports to napravio svojom ponudom. Nastavit ćemo štititi imidž i vrijednost momčadi i igrača. Razumijemo da su navijači razočarani i nadamo se da će se problem riješiti u budućnosti," objasnio je u razgovoru za Eurogamer glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak, prenosi Goal.

Iako nije poznato koliko je ove godine EA Sports ponudio HNS-u za prava, navodno je u izdanju iz 2011. godine, kada je i prekinuta suradnja, bilo riječi o 100 tisuća eura, a Davor Šuker je takvu ponudu bez razmišljanja odbio.