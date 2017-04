Novi pogled na budućnost posjedovanja automobila

Foto: Thinkstock

Koncept posjedovanja automobila nije se mijenjao u posljednjih više od 100 godina. Danas je automobila na cestama sve više, prirodni resursi su sve iscrpljeniji, a ljudi međusobno sve povezaniji - vrijeme je da optimiziramo korištenje automobila.

Tradicionalne automobilske, ali i vodeće tehnološke kompanije, trenutno se natječu tko će prije stvoriti vozilo budućnosti, a prevladavajuća vizija jest da će za par godina postojati nekoliko kompanija čija će djelatnost biti mobilnost, posjedovat će velike vozne parkove samovozećih automobila koje će pojedinci unajmljivati i koristiti prema potrebi.

Hoće li stvarno biti tako? Nisam baš siguran. Vjerujem da će ljudi ipak željeti posjedovati svoj, osobni automobil - vozili ga oni ili se vozio sam, koliko zbog udobnosti i lakoće korištenja, toliko i zbog novih modela posjedovanja koji će se razviti. Temeljeno na automobilu kao resursu koji se posjeduje, ali dijeli, vlasništvo će postati pristupačno i jednostavno. Tako ja vidim budućnost posjedovanja automobila.

Automobil je vladar međugradskih putovanja

Sve se češće i glasnije govori kako posjedovanje automobila ima vrlo malo smisla u velikim urbanim središtima. Za one čija je glavna potreba stići od točke A do točke B u većem gradu, najbrže i najpovoljnije rješenje jest javni prijevoz ili neka od aplikacija za naručivanje prijevoza - izvrsno služe svrsi i pošteđuju vas gnjavaže i troškova posjedovanja automobila.

Ali za milijune ljudi koji često trebaju putovati izvan grada ili koji ne žive u velikom urbanom središtu priča je potpuno drugačija. Gotovo 80% međugradskih putovanja (100-800 km) u Europi čine putovanja automobilom i to jer je najčešće automobilom najpraktičnije doći baš od točke na kojoj se nalazite do one na koju trebate stići. Autobusi i vlakovi voze od kolodvora ili stanice u jednom gradu do kolodvora ili stanice u drugom, a ako putujete u drugu državu, ponekad mogu biti čak i skuplji.



A kako automobili postaju sve pametniji, pa i samovozeći, putovati na duljim relacijama će biti samo lagodnije i jednostavnije te će to samo ojačati dominaciju automobila kao glavnog prijevoznog sredstva na međugradskim putovanjima. Intermodalna prijevozna riješenja, koja su odlična za prijevoze unutar gradova, teško svoj model mogu preslikati na dulje relacije i zadržati jednostavnost putovanja od točke A do točke B. Udobni i sve pametniji automobili će ostati omiljeni način putovanja na duljim relacijama.

Moj (samovozeći) automobil

Tehnologija samovozećih autmobila brzo napreduje. Ipak, oni se neće baš sutra naći u vašoj garaži. Proizvođači će se prije toga morati suočiti s mnogobrojnim pravnim i regulativnim preprekama. Osim toga, još će neko vrijeme proći prije nego uspiju proizvoditi vozila s tržišno održivom cijenom.

Trajat će dok se postojeći vozni park zamijeni što znači da bi samovozeći automobili mogli postati moguća alternativa vašem automobilu otprilike za 10 do 15 godina. Prema procjenama konzultanstke kuće McKinsey do 2030. najviše 15% svih novih automobila će biti potpuno samovozeći.

To je, naravno, dobra vijest za sve! Manje vremena izgubljenog na upravljanje automobilom, manje nesreća izazvanih ljudskom greškom...apolutno ima smisla! Ipak, ja mislim da to neće promijeniti našu želju da posjedujemo automobil. Upravo suprotno!

Uz iznimku nekolicine koji doista uživaju u vožnji, većina ljudi ne posjeduje automobil jer ga vole voziti. Posjeduju automobil jer žele baš takav automobil koji zadovoljava baš njihove potrebe i jer smatraju automobil svojim privatnim prostorom. Možda zbog dječje sjedalice koju su pažljivo odabrali sa svojom boljom polovicom ili teniskog reketa u prtljažniku, automobil je osobni prostor koji ljudi vole prilagoditi svojim potrebama i u njemu uživati bez ograničenja. Mislim da će sa samovozećim automoblima to još više doći do izražaja jer će oni vrijeme koje sada gubimo na vožnju pretvoriti u vrijeme za posao ili zabavu zadržavajući pritom praktičnost i udobnost kao prednosti automobila pred drugim oblicima prijevoza.

Kupovanje automobila kao usluge

Posljednjih nekoliko godina doživjeli smo kako se mijenja pristup određenim resursima i dobrima - vlasništvo je zamijenjeno dostupnošću. Društveni status više ne određuje koliko toga posjedujete već činjenica koliko lako i jednostavno možete doći do resursa i dobara kad vam zatrebaju.

Prošli mjesec BlaBlaCar je objavio partnerstvo s ALD-om, vodećom europskom leasing kompanijom, i Opelom, kako bismo BlaBlaCarovim Ambasadorima (najaktivnijim korisnicima) ekskluzivno ponudili nekoliko paketa zamišljenih na načelu ‘auto-kao-usluga’, a koji nude povoljan leasing, garanciju i uslugu održavanja.

Uz to, eksperimentiramo s idejom ‘što više i pametnije koristiš svoj auto, manje će te koštati njegovo posjedovanje’ - svakog mjeseca kad naš Ambasador dijeli prijevoz umanjit će mu se rata za leasing. Iako nismo još stigli do toga, lako mi je zamisliti blisku budućnost u kojoj dijeljenje prijevoza potpuno financira troškove posjedovanja i održavanja automobila.

Inovativni model financiranja su ti koji će zapravo preokrenuti klasične modele vlasništva i naš odnos prema automobilu.

Auto budućnosti je onaj koji se dijeli

U nekoj daljoj budućnosti zamišljam svijet dobro povezanih samovozećih automobila koji se kupuju kao što se kupuje pretplata na uslugu, financiraju zajedničkim korištenjem i prilagođeni su vlasniku koji sad, konačno, vrijeme putovanja može iskoristiti pametnije. I troškovi održavanja bit će smanjeni dijeljenjem - bilo to dijeljenje prijevoza, dijeljenje vozila ili dijeljeno parkiranje.

Automobilske ili neke druge kompanije će iznajmljivati privatnim osobama automobile, a ovi će ih dijeliti, povezani putem ‘peer-to-peer’ platforma, i time si smanjivati troškove posjedovanja i održavanja.

Što će više vlasnika dijeliti prazna mjesta u svojim automobilima to će jača biti nova prometna mreža koju će koristiti milijuni putnika u potrazi za praktičnim, povoljnim i prijateljskim načinom putovanja.

Izgledi su još više obećavajući ako zamišljamo da automobil nikad neće mirovati jer se može sam voziti. Povezan s pametnom mrežom, mogao bi nuditi prijevoz kad je to potrebno, u trenu se prilagođavajući povećanoj potražnji putnika.

Budućnost automobila je svijetla. Postaju povezaniji, pametniji, sigurniji, bolji za okoliš, a s vremenom bi se mogli pretvoriti u prostor u kojem radimo, zabavljamo se i korisno provodimo vrijeme. Ali jedna se stvar sigurno neće promijeniti - uvijek će postojati potreba da se smanji trošak automobila i da se njihovo korištenje i prisutnost na cestama optimizira kako bi se izbjegle gužve.

Sad, kad smo svi postali međusobno povezani, možemo to provesti u djelo, a ja se kladim da povratka više nema.



U budućnosti automobila ne vidim centralizirano vlasništvo, čak i ako će postojati samo nekolicina velikih igrača koji će nuditi ‘usluge mobilnosti’. Umjesto toga, vjerujem u decentraliziranu, i pametnu mrežu lako dostupnih automobila, vjerujem da ćemo automobil uskoro kupovati kao što kupujemo neku uslugu, a plaćanje mjesečne pretplate olakšat će nam ili potpuno nadoknaditi optimizirano korištenje tog automobila, odnosno posjedovati automobil bit će jeftinije što se taj automobil pametnije koristi, odnosno, što se vlasnik manje vozi kao jedina osoba u njemu.

To mi se čini prilično revolucionarnim. A revolucija počinje danas.