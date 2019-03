Novi način krađe automobila: Kriminalci koriste sofisticirane uređaje koji se mogu kupiti za 100-ak kuna

Foto: Getty Images

Prošlo je vrijeme polugom razbijenih prozora pri krađama automobila. Kako napreduje tehnologija u autoindustriji, tako se educiraju i moderniziraju i kriminalci, javljaju RTL vijesti.

Kradljivci sada koriste sofisticirane uređaje koji blokiraju signal daljinskih ključeva ili kopiraju kodove kojima kasnije otključavaju vozila.

Nakon parkiranja svi vozači slijede isti obrazac. No, kada nam nešto uđe u automatizam, često takvog postupka ne budemo svjesni.

Na one nepažljive građane koji ne provjeravaju je li automobil zaista zaključan, vrebaju oni loših namjera. Uz pomoć elektronskih uređaja na parkingu blokiraju signal daljinskog ključa.

"Ukoliko se nalazi u neposrednoj blizini vozila takav uređaj će jednostavno blokirati bilo kakvu bežičnu komunikaciju pa tako i komunikaciju između daljinskog upravljača i prijemnika u vozilu", rekao je Tomislav Zvonimir Vencl, stručnjak za sigurnosne sustave

Takvi uređaji koji blokiraju signal, popularni jammeri, na internetu se mogu vrlo lako pronaći i to po cijenama od desetak dolara, do onih sofisticiranijih koji koštaju i do 1000 dolara.

Iz MUP-a govore kako prijave krađa ovakvog tipa na području Hrvatske još nisu zaprimili.