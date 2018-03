Nova aplikacija postala hit, a onda je krenulo masovno deinstaliranje

Foto: Thinkstock

Nakon što se na Instagramu promijenio logaritam te se mnogim korisnicima neke fotografije nisu niti prikazivale na naslovnoj stranici, korisnici su pohrlili preuzeti novu "zamjensku" aplikaciju - Vero.



U samo par dana aplikacija je postala popularna i činila se kao bolja verzija Instagrama, bez reklama, sadržaj se prikazuje kronološki, a ima i dodatne opcije poput filmova, knjiga i slično.



No, čini se da ipak nije tako divna i krasna ova aplikacija s obzirom na to da su korisnici, jednako brzo kako su instalirali, pohrlili deinstalirati aplikaciju.



U prvih 24 sata Vero je preuzelo više od pola milijuna korisnika samo u SAD-u. Pomama za aplikacijom nastala je kada se logaritam na Instagramu promijenio te je to razljutilo mnoge korisnike.



Ne koristi logaritme za odabir sadržaja, ne selektira korisnike, nema reklama i besplatan je (u početku samo za prvih milijun korisnika, ali sada i za sve ostale).



Vero se opisuje kao mreža koja dopušta da budete ono što jeste, a "Vero" na talijanskom znači "istina". Na njemu je moguće grupirati pratitelje kao bliske prijatelje, prijatelje, poznanike ili samo pratitelje.



S obzirom na to da je aplikacija relativno nova, postoje neki "bugovi" poput zamrzavanja aplikacije i problema prilikom logiranja, ali masovno deinstaliranje aplikacije nastalo je zbog drugog problema.



Vero je pokrenuo Ayman Hariri, sin bivšeg premijera Libanona Rafika Haririja. Sva pozitivna pažnja se uskoro pretvorila u negativnu kada su korisnici saznali da je osnivač "sin korumpiranog političara", a povezuje ga se i s kompanijom Saudi Oger koja je 9000 radnika ostavila bez plaće.



Iako Hariri tvrdi da je njegov otac napustio kompaniju prije tog incidenta, mnogi korisnici su odlučili deinstalirati aplikaciju te su i druge putem Twittera pozivali da učine to isto.



Novi šok je slijedio kada su pokušali obrisati svoj korisnički račun i nisu uspjeli. Naime, potrebno je kompaniji poslati zahtjev za deaktivacijom računa, što je Harir obećao da će u budućnosti olakšati, ali nije uspio smiriti ljute korisnike.



Kao šećer na kraju, neki korisnici su shvatili da u uvjetima korištenja piše da Vero ima pravo koristiti "sav objavljeni sadržaj, uključujući i lajkove i sve ostalo što uploadate na profil bez znanja ili dozvole korisnika".



Kompanija je i tu brzo reagirala te je izbacila sporne dijelove iz uvjeta korištenja, ali to nije promijenilo mišljenje korisnika.