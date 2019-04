Nextbike sustav javnih bicikala u Špišić Bukovici i Pitomači

Foto: Press

Javni su bicikli sve popularniji oblik prijevoza u 19 hrvatskih gradova i općina među kojima su od danas Pitomača i Špišić Bukovica.

Uzvanicima je najatraktivnija bila jednostavnost korištenja putem besplatne mobilne aplikacije „nextbike“ za brz i jednostavan najam bicikala. Nakon službenog predstavljanja projekta, uslijedila je probna vožnja javnim biciklima.

Sustav javnih bicikala značajno smanjuje emisiju štetnih plinova, buku, prometne gužve i probleme s parkiranjem. Bicikliranje pozitivno utječe na psihofizičko zdravlje svih korisnika što može potvrditi svatko tko biciklira. Lokalno stanivništvo i svi posjetitelji od danas mogu kombinirati međugradski javni prijevoz i javne bicikle i na taj način brže, zdravije i povoljnije putovati. Bicikli se mogu unajmiti na dvije lokacije s terminalima za registraciju, najam i povrat klasičnih i električnih bicikala.

Način korištenja usluge

Prvo je potrebno napraviti kratku i jednostavnu registraciju na www.nextbike.hr ili putem „nextbike“ mobilne aplikacije. Jednom registrirani korisnik za samo 200 kuna godišnje članarine nextbike bicikle može koristiti u više od 250 gradova u svijetu. Pritom uživa u neograničenom broju besplatnih vožnji u trajanju do 30 minuta te dodatnih 1200 bonus minuta. Pay As You Go opcija za povremene korisnike omogućuje najmove bicikala u trajanju do 30 minuta za samo 5 kuna!