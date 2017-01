Neodoljive tech poslastice

Foto: PD

Avenio Gepard, hrvatska adut za gamere

Avenio Gepard prvi je hrvatski PC visokih performansi koji se radi po mjeri. Iza brenda Avenio stoji jedan od najpoznatijih domaćih proizvođača i prodavača računala - Mikronis. Avenio Gepard korak je dalje u ponudi računala za gamere. Dolazi s pet godina jamstva, garancijom popravka u roku od 48 sati od zaprimanja u servis, a može se potpuno prilagoditi korisniku, ne samo po tehničkim specifikacijama već i po dizajnu kućišta, bojama i LED svijetlima. Dolazi s Asrockovom Z170 Extreme 6 matičnom pločom, Intelovi procesorima od i5-6600K na više, zatim svim boljim Nvidia i AMD grafičkim karticama, po izboru kupca, a može se ugraditi i do tri kartice u SLI ili CrossfireX konfiguraciji. U ponudi je Gepardovo vodeno hlađenje uz mogućnost izbora boje tekućine za hlađenje i LED rasvjete.

Canon EOS 5D Mark IV, dostojan nasljednik vrhunske tradicije

Novi revolucionarni fotoaparat iz Canona snima 4K video pri 30fps čime opravdava svoju tradiciju koju je Canon otpočeo prije osam godina predstavivši model 5D koji može snimati video na senzoru punog kadra. Canon to reklamira kao filmski 4K i sigurno je da će onima koji DSLR koriste kao video kameru, ovakav foto-aparat biti vrlo interesantan. Mogućnost snimanja više frejmova u sekundi pri manjih rezolucijama raste značajno tako da pri 1080p rezoluciji snima 60fps. Canon EOS 5D Mark IV dolazi sa 30,4 MP CMOS senzorom, DP row, ugrađenim GPS-om i Wifijem. No, ono što novi model Canon EOS 5D Mark IV izdvaja je značajno unaprijeđen mehanizam autofokusa sa 61 točkom od čega je njih 41 križnog tipa. Mogućnost snimanja u mraku i pri slaboj osvijetljenosti dodatno je unaprijeđena. ISO Canon EOS 5D Mark IV je u rasponu od 100 do 32 tisuće i moguće ga je proširiti na 50 do 102,4 tisuće.

Hangar18 NOA H4se, high-end mobitel ‘made in Croatia’

NOA H4se prvi je high-end mobitel hrvatske proizvodnje. NOA je brend domaće tvrtke Hangar18 koja se povezala s kineskom tvrtkom Sumvier i zajednički rade na razvoju pametnih telefona. Ovaj model, čiji ekran prekriva 93 posto prednje površine i koji je visok svega 6,9 milimetara, njihov je prvi zajednički projekt u punom kapacitetu suradnje. H4se jedan je od najmanjih 5 inčnih uređaja na tržištu. Ekran mu ima dvostruko temperirano staklo koje je blago zakrivljeno, odnosno između je 2D stakla klasičnih ekrana i 3D stakla kakvo imaju najnoviji Edge mobiteli. Ima 13MP stražnju kameru i 5MP selfie kameru. Opremljen je MediaTekovim MT6735 četverojezgrenim procesorom s 3 GB RAM-a i 16 GB prostora za pohranu podataka. Pogoni ga Android 6.0 operativni sustav, a uz bateriju kapaciteta 2200 mAh ima i funkciju brzog punjenja.

4 HP Elite Slice, unplugged mini zvjerčica

Najmanje stolno računalo u ponudi HP-a zvano Elite Slice mijenja doživljaj PC-a. Ovo četvrtasto računalo dimenzija 16,51x16,51x3,5 centimetara radi bez kablova. Struju, naimem, dobiva iz monitora. HP je razvio rješenje koje koristi kabel usb 3,1 tip 3 CTM za tu funkcionalnost. Kako bi mu dodatno povećao atraktivnost HP ga isporučuje s monitorom Quad HD HP EliteDisplay S240uj koji ima integrirano bežično punjenje i USB priključkom tipa CTM. Računalo se može proširiti . S HP Collaboration Cover6 dobiva funkcije Skype telefona, s HP Wireless Charging Cover6 dodaje mogućnost bežičnog punjenja mobitela, s HP Audio Moduleom donosi kvalitetu zvuka kroz audio rješenje Bang & Olufsena i to kroz zvučnike od 360 stupnjeva, dvostruki mikrofoni s dosegom od pet metara i softver HP Noise Cancellation. S modulom HP ODD Module omogućuje jednostavan i brz backup te mogućnost čitanja CD-a i DVD-a.

Vivax IMAGO LED TV-65LE74T2, domaći i najveći

Proizveden je u Hrvatskoj. Ima dijagonalu od 65 inča ili 165 centimetara i to ga čini najvećim televizorom ikad proizvedenim u domovini. VIVAX IMAGO LED TV-65LE74T2 usto podržava full HD s maksimalnom rezolucijom od 1920x1080. Ima gotovo maksimalan vidljivi kut od 176 °/176 ° i vrijeme odaziva od 5 ms CME:400Hz. Kontrast mu je 5000:1, a svjetlina 300 cd/m2. Ovaj model ima USB priključak i podržava MPEG4. No, dio je obitelji Vivax LED televizora u sklopu koje je grupa M SAN, koja ih proizvodi, razvila i prvi hrvatski smart TV koji radi na Andoridu. VIVAX IMAGO LED TV-65LE74T2 vrlo je bogat priključcima. Ima tri HDMI priključka, jedan SCART, jedan komponenti ulazi i Coax priključak.