Nakon četiri godine Google nadogradio svoju aplikaciju za iPhone

Google se 'smilovao' i za iOS otkrio barem jednu od nekoliko nužnih nadogradnji za svoje aplikacije. Primjera radi, Gmail je za iOS zadnji put vidio nadogradnju sad već 2012. godine, a danas je konačno potpuno osvježen. Nadogradnju je dobio i app Google Calendar, piše tportal.

Novoj aplikaciji Gmail osvježen je izgled, no što je bitnije, tu je niz optimizacija i traženih značajki - pa i veće brzine u radu. Korisnici Gmaila na iUređajima tako sada mogu poništiti slanje poruka, baš kako je to moguće na računalima (web sučelju), mogu pretraživati brže no ikad prije uz trenutačni prikaz rezultata, a tu su i kratice za arhiviranje ili brisanje poruka na brzinu.

