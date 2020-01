Najveći američki telekomi žele da se brži internet uvodi sporije

Foto: Getty Images

US Telecom, američko lobističko udruženje koje okuplja najveće tamošnje telekome poput AT&T-a i Verizona, te koje se hvali da su njegovi članovi u posljednjih četvrt stoljeća investirali u razvoj brzog interneta u SAD-u više od 1700 milijardi dolara i kreirali više od 10 milijuna radnih mjesta, bori se protiv bržeg interneta u ruralnim sredinama. Slično kao i u EU pa tako i Hrvatskoj, tako i SAD obilno subvencionira izgradnju brzog interneta u slabije naseljenim područjima poput sela, planinskih i inih područja.

U SAD-u Federal Communications Commission (FCC) sufinancira ruralne broadband inicijative kroz Rural Digital Opportunity Found težak 20 milijardi dolara tijekom 10 godina. Inicijalna ideja je bila da se s 2 milijarde dolara godišnje podupre projekte koje u slabije napućena područja dovode brzine pristupa internetu od 25 Mbps u downloadu i 3 Mbps u uploadu. Veliki operateri u SAD-u to i dalje podržavaju. Problem je nastao kad je FCC u sklopu brže modernizacije SAD-a predložio da se dio predloženih sredstava usmjeri isključivo u još veće brzine.

Nagađa se da bi polovica postojećih lokacija koje imaju 25/3 Mbps brzinu mogli dobiti 100/20 Mbps brzinu. Za dio bi se čak išlo na brzine dowloada od 1Gbps i uploada od 500Mbps. No, veliki operateri u SAD-u okupljeni u udruženju US Telecom smatraju da ne bi trebalo poticati brzine 100/20 Mbps već najviše 100/10 Mbps. Drugim riječima, zalažu se za niži upload. To bi naštetilo korisnicima koji bi željeli upotrebljavati usluge poput cloud backupa, uploadanja na YouTube, TikTok, Dropbox, iCloud, Google Drive i druge cloud service.

S druge strane, dva udruženja koja okupljaju male, lokalne ISP-je, poput The Rural Broadband Association (NTCA) i ACA Connects, požalili su se da FCC već podupire projekte koji nude veće brzine uploada od 100/20 Mbps te da bi smanjivanje brzina uploada bilo korak unatrag.

U ovoj borbi za milijarde dolara subvencija umiješala se i treća strana, Fiber Broadband Association, koja okuplja proizvođače opreme i dio ISP-ova, a koja upozorava FCC da su rasprave i o 10 i 20 Mbps uploada besmislene. Naime, istraživanja RVA i Ookle ukazuju da brzine uploada rastu i do 75 posto godišnje. Navode da je u prosincu 2018. godine Ookla došla do podatke da je prosječna brzina uploada u SAD-u narasla na 38,71 Mbps, a da je u studenom 2019. već bila na 48,41 Mbps.