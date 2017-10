Foto: Arno Burgi/DPA/PIXSELL

U WhatsAppu od sad možete bez problema brisati slučajno poslane poruke, piše tportal.

Poznata aplikacija za čavrljanje ima novu značajku koja korisnicima omogućuje brisanje poruka za sve sudionike unutar razgovora. Podsjetimo, do danas smo unutar WhatsAppa mogli brisati poruke unutar razgovora, no one bi i dalje ostale vidljive 'drugoj strani'.

Nakon najnovije nadogradnje, doduše, moći ćete brisati poruke 'za sve' pomoću značajke 'delete for everyone'.