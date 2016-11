Na pametnim se rješenjima stvaraju novi poslovni modeli i novi poslovi

Bosch ima iskustvo u implementaciji pametnih rješenja diljem svijeta/Shutterstock

Bosch ima iskustvo u implementaciji pametnih rješenja diljem svijeta, a zadatak mu je u Hrvatskoj pronaći i vizionare u gradskoj i državnoj upravi.

Iz Vaše perspektive, koliko je tehnologija ključna za razvoj turizma i zašto?

Turizam je izuzetno složen sustav resursâ i djelatnosti. Samim time, mogućnosti optimizacije su praktički neograničene. A resursi su većinom ograničeni. Informatička i komunikacijska tehnologija sada omogućavaju obradu velikog broja podataka, u realnom vremenu. Strelovito se razvija Internet stvari, na kojem se razvijaju pametna rješenja. Pametna rješenja ostvaruju visoke razine optimizacije, daju bitne informacije potrebne za kvalitetno donošenje odluka, omogućavaju daljinski pristup uređajima, itd. U konačnici, povećavaju kvalitetu života, održivost i iskoristivost resursâ. Tehnologija je ključna za daljnji razvoj, pa i opstojnost turizma. A i svih ostalih sustava u djelokrugu čovjeka. Turizam se ne bi trebao na njoj temeljiti, nego je smisleno koristiti za optimalno korištenje resursâ, prirodnih i umjetnih, kao što su energija, vrijeme, prirodne i umjetne atrakcije, komfor. Osim toga, pametna rješenja čine ponudu dostupnijom, transparentnijom, atraktivnijom, zabavnijom. Turizam je bitan dio strategije hrvatskog razvoja, i morao bi prvi posegnuti za pametnim rješenjima za razvoj održivosti i konkurentnosti.

Kako napreduje razvoj tehnologija za pametne gradove i Boschovih projekata na razini regije? A u Hrvatskoj?

Razvoj rješenja za pametne gradove je izuzetno brz. Pametna rješenja nisu gotovi proizvodi, nego individualno krojeni tehnološki odgovori na današnje i predviđene buduće probleme. Osim na načelu interneta stvari, baziraju se na kombinaciji tehnologija. Uz stručnost, to zahtijeva maštovitost i razmišljanje izvan standardiziranih okvira. Bosch ima jedinstvenu prednost: najširi opseg različitih tehnologija i snažan razvojni resurs od oko 50000 stručnjaka i 10% prihoda. Zapanjujuća brojka od prosječno 22 patenta koji iz naše kompanije izađu dnevno, možda najbolje govori o brzini kojom razvijamo tehnologije. Prvi preduvjet pametnog grada je jasna, odlučna i smjela vizija grada. Gdje se on nalazi, kako izgleda i funkcionira danas, sutra i u budućnosti? Kako odgovara na izazove dinamike prometa, energetike, zaštite okoliša? Kako svojim uslugama zadovoljava potrebe, želje i očekivanja građana? To su definicije koje moraju biti vodilja gradske uprave. Bez toga, svi zahvati, ma koliko privlačno i tehnološki napredno izgledali, nemaju željeno iskorištenje potencijala. Polažemo velike nade u stvaranje te neophodne vizije održivog razvoja i konkurentnosti, na razinama gradskih i lokalnih zajednica, a i države. I, naravno, optimistično gledamo na pozicioniranje odjela za pametna rješenja u regiji, što smo iskazali i konferencijom Bosch Smart Solutions. Pojedini gradovi postupno pokazuju razumijevanje tehnološko-socijalne sinergije potrebne za održivu budućnost i razvoj konkurentnosti. Na pametnim rješenjima stvaraju se novi poslovni modeli, stvaraju se novi poslovi. To svaka zajednica, državna, lokalna ili gradska, treba prepoznati kao velik gospodarski potencijal. Čekamo da se to u Hrvatskoj dogodi, no počinjemo i aktivno raditi na promociji.

Kako Boschova tehnologija na primjeru svjetskih pametnih metropola može pomoći u funkcioniranju grada? Koliko bi mogla pomoći hrvatskim gradovima? Možete li izdvojiti najvažnije tehnološko rješenje za pametne gradove?

Već sada oko 50% svjetskog stanovništva živi u gradovima, u Hrvatskoj i više. To je golema, ali i sve veća, koncentracija ljudi i tokova energije, transporta, financija, onečišćenja. Gradovi troše 75% dobivene energije, i stvaraju 80% emisije CO2. Već i za održanje, a kamoli povećanje, održivost i komfor, sustave unutar takvih zajednica potrebno je pametno optimizirati i povećati im iskoristivost resursa. Govorimo o sustavima mobilnosti, komunikacija, zdravstva, energije, zgrada, usluga, poslovnih subjekata, gradske uprave, zaštite okoliša. Iako neki primjeri optimizacije postoje, sustavi su danas međusobno slabo ili nikako komunikativni, a čovjek je samo jedan od rubnih elemenata. Pametan grad, međutim, stvara informacijsku i operativnu mrežu koja spaja različite sustave na jedinstvenu integralnu platformu. Time dobiva mogućnost njihove optimizacije i usklađenosti. Koncept se tako podiže na višu razinu, na razinu grada, pa i šire okolice. Najvažnije je istaknuti da u središte smješta čovjeka, kojemu je cijela ta mreža namijenjena. Konačni rezultati su povećanje iskoristivosti resursa. Stvaraju se i razvijaju novi poslovni modeli, povećava konkurentnost, osigurava ekonomski razvoj, povećava kvaliteta života. Bosch već ima bogato iskustvo u implementaciji pametnih rješenja diljem svijeta, u raznim gradovima realizirani su projekti iz svih pet poslovno-tehnoloških vertikala pametnih rješenja. Trenutno najveći aktualni projekt nam je izgradnja pametnog naselja u San Franciscu. Sada nam je zadatak pronaći i u Hrvatskoj vizionare iz redova gradskih i državnih upravnih tijela.

Koji su vaši planovi u segmentu razvoja tehnologija za pametne gradove?

Tradicija inovacije je glavna pokretačka snaga Boscha. Konstantno se nove ideje pretvaraju u nova rješenja, projekte i poslovne modele i taj inovacijski duh prisutan je unutar kompanije. Značajnu ulogu ima i odjel koji se bavi iskustvom korisnika. Rezultat su rješenja precizno prilagođena potrebama i željama današnjice i budućnosti, no izrazito usmjerena čovjeku. Vodilja razvoja kompanije od osnutka je da samo poboljšanje kvalitete života opravdava tehnološki napredak. To je uvijek osnovni cilj pametnih rješenja, i cjelokupni razvoj ide u tom smjeru.

Bosch Hrvatska je u lipnju ove godine otvorio novi odjel za pametna i povezana rješenja. Na kakvim projektima tamo radite? Koliko zaposlenika imate i kakvi su daljnji planovi/poslovni ciljevi za taj odjel?

Odjel ima nekoliko, nazvat ću ih tako, početnih zadataka. Prvi je, pozicionirati Bosch na tržištu kao kompletnog igrača na području cjelokupnog opsega pametnih rješenja. Prezentirati neophodan iskorak gradske i državne uprave, te investitora, u područje pametne digitalizacije, goleme potencijale iz tehnološkog i socijalnog gledišta, nužnost primjene u ostvarenju ciljeva europske energetske i ekološke strategije, prikazati implementirana rješenja s jasnim realiziranim poboljšanjima u gradovima diljem svijeta. Naposljetku, potaknuti stvaranje toliko neophodne i željno iščekivane vizije održivog razvoja i stavljanja usluga i službi u korist čovjeka.

Konferencija Bosch Smart Solutions

Koji je cilj "Bosch Smart Solutions" regionalne poslovno-tehnološke konferencije? Kakva su vaša očekivanja i što su posjetitelji tamo mogli vidjeti?

Konferencijom smo željeli regiji uputiti jednostavnu, ali zvučnu poruku: Bosch je snažan svjetski igrač na području interneta stvari. Pozicioniranje u ovom segmentu nije jednostavno, no tu nastupamo s bitnom prednošću. Kompanija smo ne samo s rješenjima na sve tri razine interneta stvari, nego i iznimno širokom ponudom na svakoj od razina. Kompletan partner danas je iznimna vrijednost. Posjetitelji konferencije saznat će na čemu se temelje pametna rješenja, i koje je njihovo značenje za čovjeka u smislu komfora i održivosti. Iako će vidjeti razne primjere, mislim da je najbitnije prvo se potruditi sagledati što širu sliku, "uhvatiti" koncept pametnih rješenja. Gledajući već gotova rješenja, čovjek se često ograničava. Prepustite se mašti i vjerujte u čuda. Tako ćemo vam ih najlakše stvoriti.