Možda vam se neće svidjeti što WhatsApp priprema za iduću godinu

Foto: Jonathan Brady/Press Association/PIXSELL

Za sljedeću godinu Facebook pripreme neke novitete za WhatsApp, a dok će korisnike razveseliti tamni način rada, oglasi im sigurno neće dobro sjesti.

Među brojnim dostupnim aplikacijama za komunikaciju i dopisivane, WhatsApp jedna je od najpopularnijih i koristi je više od 1,5 milijardi ljudi diljem svijeta. Zbog tako velikog broja korisnika i potencijala, Mark Zuckerberg, odnosno Facebook uložio je veliki novac u WhatsApp te konstantno pokušavaju poboljšati aplikaciju dodajući joj novitete i pokušavajući je učiniti što sigurnijom za korištenje, što im ne polazi uvijek za rukom, piše Zimo.hr



Na temelju dosadašnjih informacija i glasina koje kruže oko WhatsAppa, na Tech Radaru objavili su kakve sve novitete možemo očekivati sljedeće godine u WhatsAppu, a neke se stvari, ako se Facebook odluči na njihovu implementaciju, neće svidjeti korisnicima.



Ono što će dio njih pohvaliti i što s nestrpljenjem iščekuju je prelazak na tamnu stranu, odnosno mogućnost korištenja Dark moda. Iako postoje trikovi s kojima se to već sada može aktivirati, sljedeće godine bi unutar same aplikacije na Androidima i iPhoneu korisnici mogli jednostavno aktivirati tamni način rada. Također, osim dark moda, korisnici će sigurno cijeniti i opciju samouništavajućih poruka. Takve poruke, po uzoru na Snapchat, trebale bi postati dostupne tijekom godine te će se, ovisno o postavkama kojima će upravljati sami korisnici, moći izbrisati sat, dan, tjedan, mjesec ili godinu dana nakon slanja.



Ono što se sigurno neće svidjeti su – oglasi. Najavljeni su još sredinom godine i trebali bi se prikazivati unutar opcije statusa. Ne treba ni sumnjati da Zuckerberg i ekipa razmišljaju i o drugim načinima na koji bi se oglasi mogli prikazivati unutar WhatsAppa, no vjerojatno neće žuriti s njima, kako ne bi razbjesnili korisnike.

Još jedna stvar koja se dijelu korisnika sa starijim mobilnim uređajima neće svidjeti jest što će Facebook prekinuti s podrškom za takve uređaje koji rade na starijim verzijama operativnih sustava. Riječ je o malom broju uređaja poput Androida kupljenih prije 2011. i iPhonea modela 4 i ranijih, no osobama koje i dalje koriste takve starije telefone, prestanak podrške za WhatsApp sigurno će stvoriti velike probleme.