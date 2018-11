Kupnja novog automobila je najgora odluka koju možete donijeti

FOTO: GettyImages

David Bach, pišu Automobili.hr, smatra kako najveći broj kupaca novog automobila u principu posuđuje novac za realizaciju kupnje, bilo od prijatelja, bilo u obliku kredita banke, leasinga…

“Kakvog smisla ima kupiti nešto što već nekoliko minuta nakon kupnje gubi najmanje 20 posto vrijednosti, a u sljedećih pet godina prosječan pad vrijednosti automobila iznosi čak 60 posto?” – pita se David Bach te dodaje – “Kad nešto otplaćujete u ratama gubite osjećaj ukupne vrijednosti investicije. To je potpuno pogrešno. Uvijek trebate gledati na kupnju automobila kroz ukupnu cifru pa kad na to dodate troškove održavanja, osiguranja, kamate i ostalog vrlo brzo dolazite do zaključka kako je kupnja novog automobila financijski promašaj.”

Takvom stavu pridružili su se i drugi renomirani financijski stručnjaci kao Kevin O’Leary, koji čak ne želi ni pomisliti na kupnju automobila, nego se služi specijaliziranim servisima kao što su Uber i Lyft.