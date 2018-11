Kriptovalute u samo dva tjedna izgubile 30-50% vrijednosti, no to ne znači da su postale jeftine

Foto: Getty Images

Za kriptovalute, 2018. godina nije bila dobra. Vrijednost svih važnijih kriptovaluta kao što su Bitcoin, Ether i Ripple je značajno pala, a tempo pada se tijekom studenog dodatno ubrzao. Na platformama Admiral Marketsa u trenutku pisanja teksta CFD na Bitcoin, najpoznatiju kriptovalutu, trenutno vrijedi 3858,00 USD, što je 37% manje nego prije 14 dana te približno 80% manje nego krajem prošle godine, kada je Bitcoin dosegnuo rekordnu vrijednost od gotovo 20.000 USD.

Ether je posljednja dva tjedna izgubio 47% vrijednosti, dok je Ripple pao „umjerenih“ 30%.

Zašto vrijednost kriptovaluta pada?

U kriptozajednici se spominju dva moguća razloga za zadnji val pada. Prvi je plaćanje poreza na zaradu ostvarenu pri ulaganju u kriprovalute tijekom 2017. godine. Naime, bliži se krajnji rok za plaćanje poreza na kapitalnu dobit u SAD-u za prethodni porezni period, a oni koji su posjedovali Bitcoin tijekom cijele prethodne godine, ostvarili su prinos od približno 1500%, stoga moraju pozamašan iznos odvojiti za porez. No, spletom okolnosti je cijena Bitcoina padala cijele ove godine, pa oni koji planiraju platiti porez sada moraju prodati trostruko više Bitcoina nego su planirali. Rješavanje tako velike veličine kriptovalute dovodi do pada cijene, jer trenutno nema dovoljno kupaca koji su spremni Bitcoin platiti 6000 USD, koliko mu je cijena bila prije mjesec dana.

Kao drugi razlog pada navodi se nemir u kriptozajednici, nastao zbog nedavnog hard forka Bitcoin Casha, na temelju kojeg se stvara dodatno nepovjerenje u mogućnost preživljavanja postojećih kriptovaluta kao sredstva plaćanja.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da postoji i puno veći problem za sve kriptovalute. Radi se o tome da se najveći broj ulagača u kriptoludnicu uključio tijekom 2017., a glavni razlog je bio želja za ostvarivanjem brze i velike zarade. Ove godine do nastavka rasta cijene kriptovaluta nije došlo, što znači da za većinu ulagača nije bilo niti zarade, a to je dovelo do pada interesa za taj oblik ulaganja. Novih ulagača u kritpovalute ove godine očito ima manje nego prošle, a mnogi od postojećih ulagača su napokon shvatili da kriptovalute imaju mnogo mana zbog kojih vjerojatno neće zaživjeti u onoj mjeri u kojoj su kriptoentuzijasti očekivali.

Hoće li se cijena oporaviti?

Nakon pada od 80% od početka godine, moguće je da će se pojaviti određeni broj novih kupaca koji će se voditi logikom da je Bitcoin sad jeftin, jer „koštao je 20.000 USD i trenutno je ispod 4.000“. Možda će i dio onih koji su uspjeli prodati svoje kriptovalute u idealnom trenutku (krajem prošle godine), zaključiti da je ponovno dobra prilika za kupnju, što će dovesti do rasta. No taj rast će biti privremen, jer sve više potencijalnih ulagača sada shvaća da transakcije pomoću Bitcoina i mnogih drugih kriptovala nisu niti jeftinije, niti brže niti sigurnije nego transakcije pomoću kartica, Paypala ili Internet bankarstva. Osim toga, sada je više nego jasno da se veliki ulagači s Wall Streeta i ostalih svjetskih tržišta neće u značajnijoj mjeri upustiti u ulaganje u kriptovlaute, jer one nemaju nikakve intrinzične vrijednosti i imaju mnoge elemente piramidalnih prijevara, koje redovito završe kompletnim gubitkom uloga investitora. U skladu s Buffettovom izjavom da je na burzi relativno lako procijeniti što će se dogoditi, ali vrlo teško procijeniti kad će se to dogoditi, za današnje kriptovalute se može reći da gotovo sigurno propasti, no pitanje je kada i je li maksimalna cijena već dosegnuta.