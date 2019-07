Koristite popularnu aplikaciju FaceApp? Budite oprezni jer krije mračnu stranu

Posljednjih nekoliko dana društvenim se mrežama šire fotografije na kojima su korisnici umjetno postarani. Aplikacija FaceApp popularna je ne samo među običnim korisnicima već i među poznatim i slavnima.

No iza aplikacije koja je, na prvi pogled, osmišljena samo za zabavu krije se i ona mračna strana, piše Zimo.hr

Odvjetnica Elizabeth Potts Weinstein na Twitteru je upozorila na uvjete korištenja aplikacije u kojima je pronašla zabrinjavajuće informacije.

If you use #FaceApp you are giving them a license to use your photos, your name, your username, and your likeness for any purpose including commercial purposes (like on a billboard or internet ad) -- see their Terms: https://t.co/e0sTgzowoN pic.twitter.com/XzYxRdXZ9q