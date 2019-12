Kompanija plaća ljude 1.830 dolara, posao nije težak, ali mnogi na njega ne bi pristali

Foto: Getty Images

Ako se automatizacija pokrene onako kako neki predviđaju, u budućnosti će puno ljudi biti nezaposleno, piše portal mainichi.jp.

Neki su istraživači predložili korištenje univerzalnog osnovnog dohotka (BI), bezuvjetne svote novca koju dobija svaki član društva, kako bi se osiguralo da si ti ljudi još uvijek mogu priuštiti stvari koje su im potrebne za život.

No ovaj distopijski novi socijalni eksperiment ima za cilj otkriti hoće li nezaposleni biti spremni prodati svoju privatnost u zamjenu za novac. Ispada da bi neki mogli, a trenutna cijena se kreće oko 1.830 američkih dolara mjesečno.

Eksperiment se zove Projekt Exograph, a rad je japanske kompanije Plasma Inc., čiji je cilj "daljnje promicanje društva kroz znanost i tehnologiju i doprinos dobrobiti čovječanstva."

Za eksperiment su četiri osobe dopustile da im Plasma instalira kamere po kućama, a jedine su slijepe točke u kupaonicama. Sljedeći mjesec te će kamere zabilježiti sve što sudionici rade, a zauzvrat će im dati 200.000 jena, oko 1.830 američkih dolara, što je otprilike trećinu više nego što bi dobili putem socijalnih isplata.

Na kraju mjeseca, Plasma će anonimizirati snimke kako se sudionici ne mogu prepoznati. Tada će razgovarati s raznim tvrtkama i stručnjacima da bi vidjeli kako se snimci mogu unovčiti, premda, srećom, snimke zapravo neće biti prodane.

Ideja je da tvrtke već kupuju digitalne podatke ljudi pa je vrijedno istražiti tržište za podatke "stvarnog života" prosječne osobe, posebno s obzirom na to da možda idemo u budućnost u kojoj mnogi ljudi neće moći ponuditi njihov rad u zamjenu za novac.

"Ako umjetna inteligencija (AI) i roboti ostvare napredak, ljudi neće morati raditi i mogli bi voditi živote tamo gdje pružaju podatke za novac", izjavio je za japanski list The Mainichi direktor tvrtke Plasma Inc. Hiroki Enno. "S obzirom na to da određujemo količinu novca na temelju iznosa potrebnog za održavanje zdravog i minimalnog nivoa života."

Naravno, samo zato što Plasma svakoj osobi plaća 1,83o dolara, ne znači da bi tvrtke zainteresirane za kupnju podataka o potrošačima bile spremne učiniti isto. No, otkrivanje čarobnog broja s kojim bi bili voljni sudjelovati je razlog zašto projekt Exograph postoji u prvom redu.