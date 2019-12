Kinezi pronašli "jednostavno" rješenje za jedan od najvećih problema na internetu

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Uoči američkih predsjedničkih izbora među najveće opasnosti koje bi mogle utjecati na rezultate izbora izdvojene su lažne vijesti i deepfake videozapisi, prenosi Reuters portal zimo.dnevnik.hr.

Lažne vijesti odigrale su veliku ulogu na prošlim izborima i Amerikanci pokušavaju pronaći učinkovit način za sprječavanje njihova širenja, no još veći problem mogli bi predstavljati deepfake videozapisi s kojima se potpuno gubi granica između stvarnih i izmišljenih događaja.

Deepfake se prvo pojavio kao problem u pornografiji – kada je napravljen program koji je mogao jednostavno zamijeniti lica glumica u pornografskim filmovima s licima drugih žena. Dakle, korištenjem samo jednog programa i uz nekoliko fotografija ili videozapisa bivše djevojke, svatko je mogao postaviti lice bivše djevojke na tijelo glumice u pornićima, pri čemu su videozapisi izgledali prilično stvarno.

Ne trebamo ni govoriti kako bi se ta tehnologija mogla iskoristiti u politici – društvenim mrežama mogao bi se proširiti nekakav govor kandidata za predsjednika SAD-a prepun mržnje, koji on u biti nikada nije rekao, već je napravljen na računalu. Dok bi ljudi shvatili da on to nikada nije rekao, video bi već postao viralan i stekla bi se negativna percepcija o kandidatu, bez obzira što je videozapis bio lažan.

U Kini ne žele imati takvih problema te su regulatorna tijela donijela odluku o načinu upravljanja audio i videosadržajem na internetu koja, među inim, uključuje zabranu objave i distribucije lažnih vijesti korištenjem tehnologija poput AI-a i VR-a. Također, svako korištenje umjetne inteligencije i virtualne stvarnosti pri uređivanju videozapisa treba biti posebno označeno, a tko se toga ne bude pridržavao, slijedi mu kaznena prijava, odnosno prijeti zatvorska kazna.

Posebno se naglašava problem deepfakea, tehnologije koja bi mogla "ugroziti nacionalnu sigurnost i društvenu stabilnost" Kine te će sav takav sadržaj trebati biti posebno označen, kako bi svima bilo jasno da je riječ o lažnom videozapisu, a ne nekom stvarnom događaju.