Kako provjeriti spaja li se netko na vaš Facebook profil?

Zahvaljujući čudima tehnologije, popularna društvena mreža korisnicima nudi opciju uz pomoć koje mogu saznati koristi li itko drugi njihov profil, piše tportal.

Mislte da vas putem Facebooka špijuniraju kolege s bivšeg posla? Bivši prijatelji na čijim ste se računalima nekoliko puta prijavili na Facebook? Netko treći?

Ne brinite - za to postoji pouzdana metoda provjere. Facebook već neko vrijeme ima značajku kojom možete doznati gdje ste sve prijavljeni svojim profilom. Ona se nalazi u stavki Postavke > Sigurnost > Gdje ste prijavljeni.

Nakon što ju izaberete, točno ćete vidjeti računala na kojima ste prijavljeni. Štoviše, Facebook će vam reći jeste li prijavljeni na smartfonu, tabletu ili računalu te gdje se to računalo otprilike nalazi. Naravno, procjena lokacije nije uvijek točna, no to nije toliko bitno. Uostalom, pored svake sesije nalazi se pripadajuća joj IP adresa.

Drugim riječima, ako to niste napravili do sad, malo posjetite svoje sigurnosne postavke u Facebooku, piše tportal.hr.