Izdana prva budućnosnica na Bitcoin. Što to znači za cijenu najpoznatije kriptovalute?

Foto: Thinkstock

Noćas je Cboe Global Markets, američka burza financijskih izvedenica, izdala prvu budućnosnicu (futures ugovor) na Bitcoin. Idući ponedjeljak će isto napraviti i druga burza, CME Group, što znači da se od sad i na Wall Streetu može na siguran način ulagati u najpoznatiju kriptovalutu na svijetu.

Na koji način se postiže veća sigurnost?

Jedan od najvećih problema ulaganja u kriptovalute je mogućnost gubitka ili krađe. Naime, budući da se radi o digitalnim valutama, pristupni podaci se mogu izgubiti u slučaju hardverskog kvara uređaja na kojem se zapis o kriptovaluti nalazi, a ukoliko se kriptovaluta čuva na online novčaniku, može doći do hakerskog napada. Prije nekoliko dana je slovenska firma prijavila krađu Bitcoina u vrijednosti približno 60 milijuna eura. Pitanje je hoće li ikada više doći do svojih Bitcoina, jer je jedan od glavnih karakteristika kriptovaluta to da im se teško može ući u trag. Upravo zbog tog rizika profesionalni investitori do sad nisu preferirali ulaganje većih iznosa u kriptovlaute. Kada su u pitanju financijske izvedenice na kriptovlaute, poput CFD-ova ili Futuresa, ne dolazi do direktne kupnje kriptovlaute, nego do sklapanja financijskog ugovora kojim se garantira da će profit ili gubitak pri kupnji ugovora biti vezan za kretanje cijene instrumenta na kojem se ugovor temelji – u ovom slučaju to je Bitcoin. Budući da se takvim ugovorima trguje na reguliranim burzama, rizik nestanka kapitala zbog krađe je gotovo pa zanemariv.

Što to znači za cijenu Bitcoina?

Na prvi pogled, još jedna mogućnost sigurnijeg ulaganja bi trebala odmah dovesti do većeg interesa velikih ulagača, što bi trebalo dovesti do rasta cijene prve kriptovalute na svijetu. No, situacija nije toliko jednostavna. Dio analitičara smatra da je uvođenje novih financijskih izvedenica već uračunato u trenutnu cijenu i da su špekulanti posljednjih mjeseci ulagali u Bitcoin upravo zbog toga da sada mogu prodati velikim ulagačima. U takvom scenariju, do značajnieg nastavka rasta cijene može dovesti isključivo neočekivano velik interes institucionalnih investitora.

U drugom scenariju do većeg interesa velikih igrača s Wall Streeta neće doći odmah, nego tek za mjesec ili dva. Naime, radi se o novom instrumentu, stoga je pitanje kakva će biti likvidnost na tržištu. Osim toga, ugovor isiče točno za mjesec dana, pa vjerojatno mnogo investitora želi vidjeti kako će se kretati cijena pred istek sadašnjeg ugovora i izlistavanje idućeg. Ukoliko sve bude funkcioniralo dobro, moguće je da će interes tek tad strelovito početi rasti.

U trećem scenariju uopće ne bi došlo do rasta cijene nego do pada cijene Bitcoina zbog uvođena futures ugovora. Naime, moguće je da su veliki sudionici zadnjih mjeseci namjerno pumpali cijenu kako bi u trenutku izlistavanja ove financijske izvedenice na ameičkom tržištu cijena Bitcoina bila precijenjena. Nakon izlistavanja nove izvedenice je moguće otvarati i prodajne naloge (short selling) pri čemu se zarađuje pri padu cijene instrumenta. Budući da do pada cijene mogu dovesti namjerno plasirane loše vijesti koje se počnu širiti medijima, relativno bi lako bilo zaključiti da se radi o ovom scenariju. Ukoliko se idućih dana ili tjedana počnu širiti vijesti o problemima s Bitcoinom ili eventualnim zabranama ove kriptovelute u velikim državama poput SAD-a ili Kine, može se zaključiti da su veliki igrači otvorili prodajne pozicije i aktivno rade na rušenju cijene.