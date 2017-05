IT tržište lani raslo tek 1,7 posto umjesto očekivanih 6,5%

Hrvatsko IT tržište, uz turizam, prvo je izašlo iz krize, i to još 2013. godine/FOTOLIA

U svom tromjesečnom izvješću, uz rast prihoda od 8,7 posto na 1,82 milijarde kuna i operativne dobiti od 13 posto na 641 milijun kuna ostvaren pridruživanjem Crnogorskog telekoma, Hrvatski telekom objavio je i prve naznake stanja na domaćem IT tržištu.

Ono je lani prikočilo rast. Dok je, kako navodi HT, rast BDP-a u prošloj godini ubrzao s 1,6 posto u 2015. na, prema DZS-u, 2,9 posto u 2016. godini, rast prodaje hardvera, softvera i IT usluga na teritoriju Hrvatske lani se usporio čak šest puta. "Prema prvim preliminarnim rezultatima koje je pripremio IDC Adriatics, hrvatsko IT tržište povećalo se za 1,7 posto u 2016. godini, što je manje od očekivanog", piše u izvješću telekom operatera. Hrvatsko IT tržište, uz turizam, prvo je izašlo iz krize, i to još 2013. godine.

7,25 mlrd. kuna vrijednost prodaje IT usluga i proizvoda u Hrvatskoj u 2016.

Godinu kasnije, prema agenciji IDC Adriatics, tržište je naraslo za 4,1 posto na 6,51 milijardi kuna. U 2015. godini rast je dosegnuo rekordnih 10,8 posto na 7,13 milijardi kuna, a lani je, kako sada tvrdi IDC Adriatics, taj rast usporen na 1,7 posto što znači da je u 2016. prodano hardvera, softvera i IT usluga u vrijednosti 7,25 milijardi kuna. Ova brojka ne uključuje izvoz hrvatske IT industrije, znači domaćih proizvođača softvera i hardvera koji prodaju svoje proizvode u inozemstvo, već sadrži isključivo podatke o prodaji koje ostvaruju domaći i međunarodni IT igrači na teritoriju Hrvatske.

Očekivani rast domaćeg IT tržišta u prošloj godini trebao se kretati oko 6,5 posto. Naime, IDC Adriatics je lani procijenio da će do 2020. hrvatsko IT tržište uz rast od prosječnih 6,5 posto dosegnulo vrijednost od 9,75 milijardi kuna. U svom izvješću HT navodi da je lani najveći rast prodaje na hrvatskom IT tržištu zabilježen u području softvera, od 4,9 posto. Slijedi rast prodaje IT usluga od 4,4 posto, segment u kojem se sa sistemski integratorom Combisom, najvećim u toj branši, najjače pozicionirao HT.

4,4 posto porasla prodaja IT usluga gdje je HT najjače pozicioniran

S druge strane, prodaja hardvera u Hrvatskoj lani je pala za 0,9 posto. Hardverski segment tradicionalno je najjače zastupljen te uključuje prodaju svega od stolnih računala i prijenosnika do prodaje mobitela. No, u izvješću HT-a ne precizira se što je unutar hardverskog segmenta padalo, a što raslo. "Očekuje se da će u 2017. hrvatsko IT tržište ostvariti rast na godišnjoj osnovi od 2,4 posto zbog rasta softvera od 8,6 posto i IT usluga 6,9 posto dok se u području hardvera očekuje pad tržišta od 2,2 posto", tvrde u HT-u.