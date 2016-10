IT sustavi bit će poput lego kockica

T. Juraga

Dell želi prodaju hardvera i softvera pojednostavniti do te mjere da izgradnja ili dogradnja IT infrastrukture podsjeća na slaganje Lego kockica.

Tomislav Juraga, regionalni direktor prodaje Dell-a za jugoistočnu Europu izjavio je na prvom Dell EMC forumu u Zagrebu da ulazak telekoma u prodaju IT rješenja s jedne i odlazak IT stručnjaka s druge strane traže drugačiji pristup prodaji složenih IT rješenja, a posebno se to odnosi na segment malih i srednjih poduzetnika. "Mi vidimo veliki prostor za rast u tom segmentu, dakako preko mreže naših partnera, a cilj je da im ponudimo mogućnost da jednostavno uvedu, nadograde ili pak unaprijede svoj IT sustav dodavanjem specijaliziranog uređaja za neku funkciju, primjerice neki softver, bazu ili slično", kaže Juraga.