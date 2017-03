'Internet postao krvotok života'

Davor Runje, Nina Išek Međugorac, Davor Bruketa i Nenad Bakić na panelu/ D. Puklavec/PIXSELL

Internet je postao krvotok života! Tim je riječima u svome uvodnom izlaganja Boris Trupčević, direktor Styria Media Internationala za Hrvatsku, otvorio najveću regionalnu konferenciju o digitalnim trendovima.

Manifestacija u organizaciji 24sata okupila je domaću, ali i inozemnu elitu branše,. Tijekom desetosatnog programa i kroz 14 predavanja, 18 renomiranih predavača iznijelo je stručni presjek svega što digitalna transformacija donosi u oglašavanju, medijima, ali i svim ostalim aspektima života u 21. stoljeću. "Prije dvije godine pokrenuli smo Digital Takeover kao inovativnu edukacijsku platformu kako bismo osvijestili važnost digitalnog poslovanja i ulaganja u digitalno oglašavanje", poručio je Trupčević.

Revolucija: PROMETHEJ

Konferencija je obilovala inovacijama pa su sudionici imali jedinstvenu priliku prisustvovati svjetskoj premijeri strateškog alata PROMETHEJ. Kako funkcionira taj složeni algoritma koji osigurava brandovima isplativost njihove marketinške investicije pojasnio je Karlo Stojčević. Generalnog direktora Ubera za središnju i istočnu Europu Roba Khazzama podijelio je pozitivna iskustva koja donosi digitalna transformacija, osobito u području urbane mobilnosti s primjerima iz prakse država koje su predvodnice u implementaciji moderne regulative.

Zvijezde rađa YouTube

Matej Lončarić, šef video odjela 24sata, govorio je o "influencerima", novim idolima u online svijetu, te je najavio i novi projekt - prvu YouTube seriju u Hrvatskoj, ali i šire. Kao jedna od posebnih "poslastica" Digital Takeovera najavljeno je i predavanje o tome kako je Viber postao jedan od najvažnijih igrača digitalne (r)evolucije, a održao ga je voditelj poslovanja Vibera za Rusiju i CIS regiju Evgeniy Roshchupkin. Na panelu "Creating a Culture for Digital Transformation in Your Business" sudjelovala su vodeća domaća imena s područja digitala: Davor Bruketa iz agencije Bruketa&Žinić OM, direktor Drap agencije Davor Runje, direktorica korporativnog odjela HT-a Nina Išek Međugorac te investitor Nenad Bakić.

"U punom smo jeku digitalne transformacije. U HT-u se ona počela događati puno ranije nego u nekim industrijama. Mi smo spremni za ono što dolazi", poručila je Nina Išek Međugorac i dodala kako nemaju mogućnost da ih tržište prati u izvedbi niti je spremno primiti sadržaj koji bi oni željeli plasirati. "To je najveći izazov", priznala je. "Digitalni procjep, odnosno procjep osuvremenjenosti danas je puno lakši za preskočiti i odlučili smo ga smanjiti, to nas je i ponijelo. Radimo to danas jer nas nosi", pojasnio je Bakić razloge hvaljene inicijative uvođenja robotike u škole i pokretanja STEM kampanje. Ali i upozorio na "zamku" koju krije dominacija interneta: "Online ne prašta - egzekucija mora biti savršena!"

Brutalan tempo

Tempo tehnoloških promjena je danas takav da stalno morate hvatati taj tehnološki val. Poruka je to Davora Runje koji dodaje kako je najveći problem danas taj što su ljudi inertni i jako je teško mijenjati tu kulturu.