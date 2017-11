Institut Ruđer Bošković dobio novog ravnatelja

Foto: Pixsell / Ruđer Bošković

Na sjednici održanoj 9. studenog 2017. godine Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković (IRB) izabralo je dr. sc. Davida Matthewa Smitha za ravnatelja Instituta na mandatno razdoblje od četiri godine. Novom ravnatelju mandat započinje u ožujku 2018., a odluka Upravnog vijeća o imenovanju dr. Smitha donesena je nakon razmatranja mišljenja Natječajnog odbora i Znanstvenog vijeća, čemu je prethodila zajednička sjednica Znanstvenog i Upravnog vijeća Instituta te Natječajnog odbora na kojoj su dvojica kandidata 24. listopada predstavila svoje programe vođenja IRB-a.

Dr. Smith istaknuti je znanstvenik na području kemije s velikim međunarodnim ugledom koji je u dosadašnjem radu objavio 53 znanstvena članka indeksirana u bazi podataka Web of Science (WoS) citirana više od 1355 puta s H-indeksom 19. Od ožujka 2016. godine obnaša dužnost predstojnika Zavoda za fizičku kemiju (ZFK) na IRB-u, a od travnja do listopada iste godine bio je i posebni savjetnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta za istraživanje i razvoj. Dobitnik je i godišnje nagrade Hrvatskog kemijskog društva “Lavoslav Ružička” za 2008. godinu, kao i mnogih drugih stipendija i donacija od kojih se ističu dvije stipendije Zaklade Alexander von Humboldt, uključujući poslijedoktorsku specijalizaciju u Münchenu od 2001. do 2004. godine, te donaciju iste zaklade u obliku računalnog klastera postavljenog na Institutu Ruđer Bošković. Uz redovan rad na IRB-u, obnaša i dužnost gostujućeg profesora grozda izvrsnosti „Projektiranje naprednih materijala“ na Friedrich - Alexanderovom sveučilištu Erlangen - Nürnberg - FAU u Njemačkoj.

Inače rođeni Australac, ali i naturalizirani hrvatski državljanin, dr. Smith svoju znanstvenu karijeru započinje na Australskom državnom sveučilištu (ANU) u Canberri gdje je 1994. diplomirao kemiju i ekonomiju, a 1995. i magistrirao kemiju. Ističe se i kao dobitnik Dekanove nagrade za kemiju, i to za najbolju doktorsku disertaciju u 2000. godini, a nakon doktorata dolazi na poslijedoktorsko usavršavanje na IRB. Od početka karijere na Institutu, napredovao je kroz sve razine zvanja, od poslijedoktorskog usavršavanja i znanstvenog suradnika, do znanstvenog savjetnika, uključujući i pozicije voditelja Grupe za kvantnu organsku kemiju (GKOK), pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte do predstojnika zavoda.

Od značajnijih projekata u karijeri ističe se ulogom glavnog istraživača (mentora) na projektu Europskog socijalnog fonda u programu za istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada vrijednog 2 milijuna kuna, kao i ulogom voditelja istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) COMPSOLS- MOLFLEX u vrijednosti 900 tisuća kuna, ulogom glavnog istraživača (mentora) na projektu HRZZ-a za izobrazbu novih doktora znanosti i razvoja njihovih karijera vrijednog 480 tisuća kuna, a bio je i voditelj radnog paketa projekta unutar programa FP7 InnoMol ukupne vrijednosti 4,7 milijuna eura.

Dr. Smith je i stalni recenzent mnogih uglednih znanstvenih časopisa te predavač na kolegiju Računarske kemije u okviru poslijediplomskog studija Medicinske kemije na Sveučilištu u Rijeci, kao i mentor studentima poslijedoktorskih, doktorskih i diplomskih studija. Član je i mnogih povjerenstava, uključujući i ono za praćenje hrvatskog sudjelovanja u okvirnim programima Europske unije za znanstveno istraživanje i tehnološki razvoj te povjerenstvo za strateške međunarodne projekte na IRB-u. Sudjelovao je i na 32 glavna i pozvana predavanja na prestižnim međunarodnim znanstvenim konferencijama i institucijama širom svijeta, a i sam je organizator konferencija, simpozija i ostalih edukacija.

„Imenovanjem za ravnatelja Instituta Ruđer Bošković ukazana mi je iznimna čast, ali povjerena i velika odgovornost nastavka uspješnog vođenja najveće znanstveno – istraživačke institucije u Hrvatskoj. Svojim, ali i angažmanom svih Ruđerovaca, potrudit ću se da nastavimo sa svim ključnim projektima poput O-ZIP-a, te dodatno unaprijedimo Institut i vrhunsku znanost koju ovdje radimo, omogućimo njegov daljnji razvoj, s posebnim naglaskom na izvrsnost. Upravo su stabilnost, usklađivanje i napredak ključne točke moje vizije IRB-a, naravno, uz rad i zalaganje svih Ruđerovaca, a na taj način siguran sam da ni ostvarivanje punog potencijala Instituta i svih njegovih zaposlenika neće izostati“, izjavio je dr. David Smith nakon imenovanja za novog ravnatelja Instituta Ruđer Bošković.

Dr. sc. Stjepko Fazinić nastavit će obnašati dužnost v.d. ravnatelja do stupanja novog ravnatelja na dužnost u ožujku 2018.