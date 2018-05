Instagram u Hrvatskoj koristi 970.000 korisnika

Foto: Tobias Hase/DPA/PIXSELL

Popularnu aplikaciju za obradu fotografija i videozapisa Instagram u Hrvatskoj trenutno koristi 970.000 korisnika, dok je prije tri godine tu aplikaciju koristilo tek 190.000 hrvatskih građana, pokazuje najnovije istraživanje rapske tvrtke za digitalni marketing Arbona.

Instagram je trenutačno najpopularnija svjetska aplikacija za obradu fotografija i videozapisa koja omogućuje korisnicima diljem svijeta da snime svoje doživljaje - od vikend izlaska i sportskih rekreacija do fotografiranja kućnih ljubimaca i sl., koje na kraju dijele s prijateljima.

Osmišljen je 2010. godine, a trenutno je u vlasništvu Facebooka s kojim je i povezan. Dugo je vremena bio jedna od onih mobilnih aplikacija koje malo tko koristi, sve do 2017. godine kada se u samo četiri mjeseca broj Instagram korisnika udvostručio.

"Broj korisnika Instagrama u Hrvatskoj strahovito brzo raste. Tako je 2015. godine u Hrvatskoj bilo preko 190.000 korisnika, da bi ih u siječnju 2017. godine bilo preko 390.000. Nadalje, lanjskog svibnja broj Instagram korisnika raste na 730.000, da bi u svibnju ove, prema našem istraživanju, bilo aktivno 970.000 Instagram korisnika", kazao je direktor Arbone Sandro Lazarić.

Najveći fanovi Instagrama su žene, one vode u svim dobnim skupinama, te čine 53 posto ukupnog broja korisnika.

Naime, od 970.000 korisnika njih 520.000 su žene, dok je najzastupljenija dobna skupina ona od 18 do 24 godine, koja broji 340.000 korisnika te aplikacije. Dobna skupina od 25 do 34 godine ima 300.000 korisnika te aplikacije, a od 35 do 44 godine njih 160.000.



Najviše korisnika je u Zagrebačkoj županiji, njih 253.000, a najmanje u Požeško-slavonskoj županiji, 12.000. Na drugom mjestu je Splitsko-dalmatinska županija sa 120.000 korisnika, a treća je Primorsko-goranska županija sa njih 71.000.

Po gradovima, Split zauzima prvo mjesto s 71.000 korisnika, a iza njega slijedi grad Zagreb s 67.000 korisnika Instagram aplikacije.