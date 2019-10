Instagram predstavio novu aplikaciju s kontroverznom opcijom

FOTO: GettyImages

Kako se ranije i najavljivalo, Instagram je predstavio novu aplikaciju namijenjenu komunikaciji i dijeljenju sadržaja samo s malim brojem bliskih prijatelja na toj mreži. Threads je aplikacija bazirana oko kamere te se upravo sučelje kamere pojavljuje svaki put kada pokrenete aplikaciju, a putem nje mogu se slati fotografije, videozapisi i tekstualne poruke odabranoj grupi prijatelja koje je moguće odabrati putem Instagrama i Threadsa.

Aplikacija omogućuje i postavljanje prečaca za nekoliko osoba s kojima se najčešće komunicira – prečaci se nalaze pri dnu ekrana same kamere te je slanje poruka takvim prijateljima još jednostavnije i sve što je potrebno jest fotografirati ili snimiti video s kamerom i unutar same kamere kliknuti na taj prečac te prijeći prstom po ekranu. Unutar Threadsa dostupne su i poruke s Instagram Directa, no, naravno, samo onih osoba koje se nalaze na popisu bliskih prijatelja, piše Zimo.hr.

S Threadsom Instagram, tj. Facebook pokušat će privući i zainteresirati korisnike koji danas puno vremena provode sa Snapchatom i koji je, usprkos svim problemima kroz koji su prošli tijekom prošle godine dana, i dalje iznimno popularan među mladima. Iako je riječ o zanimljivom i zabavnom načinu komuniciranja i dijeljenja sadržaja samo s najboljim prijateljima, Threads ima i jednu prilično kontroverznu opciju – pasivno dijeljenje lokacije, statusa i drugih podatka.

Korisnici, kao i na drugim platformama, mogu sami objavljivati statuse, no moguće je tu opciju prepustiti Threadsu, koji će od korisnika tražiti "samo" informacije poput njihove lokacije, kretanja, statusa baterije i kvalitete mreže. S obzirom na to u kojim vremenima živimo i koliko je privatnost korisnika već narušena jer društvene mreže ionako već znaju sve o nama i to iskorištavaju kako bi nam plasirale što preciznije oglase, to je vrlo ambiciozno od Instagrama.

Threads, napominju iz Instagrama, neće dijeliti lokaciju korisnika, već će te informacije iskoristiti kako bi shvatili gdje se korisnici nalaze i što rade te o tome obavijestili njihove prijatelje. Umjesto da objave u kojem se kafiću nalaze, status će prikazati samo da se korisnik nalazi u kafiću, što njihovim prijateljima može poslužiti kao poziv na kavu. Ako su u automobilu ili voze bicikl, pojavit će se status "u pokretu", a Threads bi mogao znati kad ste doma (i pretpostaviti da onda imate vremena za druženje s prijateljima), odnosno kad ste na poslu i tada vjerojatno nećete imati vremena za dopisivanje i druženje.

Ne treba ni napominjati koliko potencijalnih problema s privatnošću opcija automatskog statusa donosi, pogotovo što iza nje stoji Facebook koji se dosad nije dokazao kao najbolji čuvar naših privatnih podataka. Ako ništa drugo, za razliku od nekih prijašnjih kontroverznih opcija koje je Facebook automatski aktivirao za sve korisnike, na opciju pasivnog statusa korisnici će prvo morati sami pristati i aktivirati je.