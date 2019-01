Infobip nudi 50 pozicija za IT stručnjake u programima pripravništva

Studenti i nedavno diplomirani stručnjaci mogu aplicirati za programe Software i Presale inženjera u kompaniji, Foto: PD

Informatički div Infobip svojim programom prakse u Hrvatskoj i BiH omogućava IT studentima da otkriju kako je raditi kao inženjer u kompaniji koja svojim rješenjima dopire do više od sedam milijardi ljudi i uređaja. Prijave su otvorene do 7. veljače za studente preddiplomskog i dodiplomskog studija te nedavno ...