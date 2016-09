Huawei prodao više od 6 milijuna pametnih telefona P9

Foto: Press Association/PIXSELL

Huawei Consumer Business Group, treći proizvođač mobilnih telefona po prodaji globalno, bilježi izvrsne prodajne rezultate svog flagship modela pametnog telefona P9 koji je do sada prodan u više od 6 milijuna primjeraka širom svijeta. Od predstavljanja ovog pametnog telefona u travnju, P9 bilježi izvrsne rezultate i samo u prvih šest tjedana prodano je preko 2,6 milijun uređaja P9 i P9 Plus, a očekuje se da će do kraja godine biti prodano preko 10 milijuna primjeraka P9.

Korisnici ovog pametnog telefona posebno hvale njegovu dvostruku kameru koja je napravila značajan iskorak u svijetu fotografije kod pametnih telefona, napredne profesionalne efekte te mogućnost slikanja umjetničkih crno-bijelih fotografija. Sama kamera razvijena je u suradnji s tvrtkom Leica i njezinom stogodišnjom tradicijom inovacije u fotografiji. Napredan algoritam Huaweia P9, koji inteligentno sjedinjuje i kombinira boje snimane RGB senzorom te detalje snimljene monokromatskim senzorom, 12MP senzor i druge napredne značajke pomažu u snimanju kvalitetnih fotografija koje izgledaju poput onih snimljenih profesionalnom kamerom, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja.

Huawei je početkom godine objavio da do kraja godine planira isporučiti ukupno 140 milijuna pametnih telefona, a rastom prodaje na tržištu pametnih telefon višestruko je nadmašio konkurenciju. U prvoj polovici godine Huawei je zabilježio rast prodaje od čak 25 posto, dok je tržište u prosjeku poraslo za 3,1 posto (prema IDC-u), a gledajući prema tržištima, najveći rast zabilježen je u Europskoj uniji, posebno u najrazvijenijim zapadnoeuropskim zemljama gdje je tržišni udio Huaweia u high-end segmentu dosegnuo 11,6 posto.