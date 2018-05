HT svojim korisnicima nudi mini smart projektor za praćenje Svjetskog prvenstva u nogometu

Foto: HT

Hrvatski Telekom strastveni je sponzor Hrvatske nogometne reprezentacije koja će od 14. lipnja do 15. srpnja sudjelovati na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. u Rusiji. Na taj način Hrvatski Telekom nastavlja tradiciju podržavanja hrvatske nogometne reprezentacije i potvrđuje se kao kompanija koja najčvršće stoji uz hrvatski nogomet. I ove godine HT će stvoriti idealnu atmosferu za praćenje najvažnijega svjetskoga nogometnog događaja omogućujući korisnicima da zbivanja prate bilo gdje uz prijenose na MAXtv-u i aplikaciji MAXtv To Go na novim inovativnim uređajima i s nizom pogodnosti.

HT usluga Internet posvuda korisnicima omogućava da brzi internet nose gdje god žele, a u promotivnom razdoblju od 1. lipnja osigurava čak 60 GB mobilnog prometa za 49 kuna bez ugovorne obaveze. Tako će korisnici Hrvatskog Telekoma moći neograničeno uživati u uzbudljivim nogometnim susretima gdje god se nalazili, s obzirom da gledanje TV sadržaja NE troši ovih 60GB. U specijalnoj limitiranoj ponudi od 25. svibnja naći će se i vrhunski uređaji po pristupačnim cijenama. Za navijače koji nogomet vole gledati u društvu, bez obzira na lokaciju Hrvatski Telekom prvi na tržištu nudi Mini smart projektor M6000.

Posrijedi je mobilni projektor s Android operativnim sustavom, uz uređaj dolazi i bežični miš, daljinski upravljač s baterijama i tripod stalak, te Alcatel MiFi uređaj koji osigurava Internet posvuda za do 15 povezanih uređaja. Projektor funkcionira kao Android Box s instaliranim raznim aplikacijama. Korisnicima su najzanimljiviji YouTube i Gmail, a na njega se mogu instalirati i neke dodatne aplikacije s Google Playa. Na uređaju se nalazi instalirana MAXtv To Go aplikacija, pa se utakmice mogu pratiti baš svugdje gdje ima svijetle površine, i dovoljno sjene, npr. na zidovima u kući i izvan nje. Osim toga, projektor je moguće bežično povezati s drugim uređajima, smartfonima i tabletima uključivo i iPhone/iPad, te s PC i Mac uređajima. Sadržaj se može gledati na dijagonali do tri metra. Treći način korištenja je spajanje s televizorom sa HDMI kabelom, te i stariji TV tako postaju pametni. Zadnji način korištenja je emitiranje sadržaja preko USB-a (vanjski disk) gdje svoje serije ili filmove možete gledati na nikad većoj dijagonali.