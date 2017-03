'Hrvatska nam je ove godine prioritet za prodaju mobitela'

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Procjenjuje se da je lani u cijelom svijetu prodano rekordne 1,49 milijarde smartphonea, za tri posto više, nego godinu ranije. Od tog golemog broja oko 139 milijuna mobitela otpada na Huawei - kineske kompanije koja je čvrsto zasjela na 3. mjesto najprodavanijih mobitela. Iako su Samsung i Apple u tom segmentu ispred Huaweija, upravo ta kineska kompanija zadnje dvije godine bilježi veliki rast.

Lani su povećali prodaju za 30 posto. Kineski mobiteli se i u Hrvatskoj sve više traže. Za nekoliko dana u Barceloni nas očekuje objava novog Huaweijevog premium modela P10, a u Zagrebu smo razgovarali s Jackie Zhaom, Huaweijevim direktorom Adriatic regije.

Lani je bila jaka godina za Huawei, što je najviše omogućilo taj rast?

- Prošle godine smo prodali jako puno smartphonea i ostvarili smo značajan porast prihoda. Gotovo 140 milijuna uređaja smo prodali, što je gotovo 30 posto rasta na godišnjoj razini. Pogotovo smo u premium segmentu ostvarili porast uz pomoć flagshipa P9 i modela Nova. Zato se jako radujemo novom modelu P10. U Kini imamo veliki rast, umalo smo u premium segmentu smartphonea preuzeli prvu poziciju, ali u Europi bilježimo još bolji rast. Lani smo u srednjoistočnoj i sjevernoj Europi ostvarili 20 posto rasta po broju prodanih mobitela. Čak i u Hrvatskoj smo imali veliki rast.

Vidimo sve jaču utakmicu i u srednjem segmentu mobitela. Čini nam se da nedostaje inovacija i iskoraka na tržištu mobitela pa sve više proizvođača jača svoje srednje jake modele.

- Nama je cilj pojačati naš proizvod i pružiti korisniku najbolje iskustvo. Korisnici očito jako vole fotografije i nama je to veliki fokus, zato smo i ostvarili partnerstvo s Leicom i pojačali našu kameru. Također, nije bitno jeste li poslovni korisnik ili mobitel koristite u privatne svrhe, svima je bitna i sigurnost i da su mu podaci na mobitelu zaštićeni. Zato nudimo tehnologiju zaključavanja otiskom prsta i na modelu P9 light koji je dostupniji širem brojukorisnika. Želimo i manje skupim mobitelima dati čim kvalitetnije performanse i mogućnosti.

Što možemo očekivati od novog mobitela P10?

- I dalje ciljamo segmente mode i ljepote, dizajn nam je bitan, ali isto tako pazimo na kvalitetu baterije i manju potrošnju energije. Svakako će biti fokus i na kameri. Otvorili smo u Njemačkoj laboratorij gdje s Leicom radimo na novim iskoracima u kvaliteti kamere. Na tom području ćete vidjeti velike pomake u P10 modelu. Dakako, definitivno nastavljamo s dvostrukom kamerom kao i na P9. Ne mogu komentirati glasine da će novi model imati zaobljeni rub.

Sjedište vam je u Beogradu, ali najavljujete da ćete povećati ulaganja u Hrvatskoj?

- ove godine nadam se dolaziti u Hrvatsku dvostruko češće, svaki mjesec. Počeli smo prije godinu dana s jačim ulaganjima u Hrvatskoj, od kraja 2015. godine. Proširili smo tim lokalnih ljudi. Želimo se više fokusirati na potrošački segment. Istovremeno radimo na ključnim partnerstvima za zajednički nastup u trgovinama. Iskreno, ne bojim se kvalitete naših proizvoda, naše globalne mogućnosti stalno rastu, više je važno kako pravilno uvesti novi proizvod na lokalno tržište i uvjeriti potrošače da će im proizvod donijeti korist u njihovom svakodnevnom životu.

Mijenja li se percepcija Hrvata prema brendu Huaweija? Tradicionalno su ovdje korisnici više bili skloni nekim već ustaljenim brendovima poput Samsunga?

- Vidim veliku promjenu, imali smo dvije velike kampanje lani nakon plasiranja P9 modela i opet krajem godine za Božić. Investiramo u prepoznatljivost brenda i već vidimo rezultate. U prosincu smo ostvarili 20 posto rasta.

U Beogradu je u prosincu otvoren prvi shop u Srbiji, ima li planova za takav potez u Hrvatskoj iako je ovdje manje tržište?

- Planiramo to i za Hrvatsku, ali bitno je da to učinimo u pravom trenutku. Ali, već sada poručujemo našim akcijama da je Huawei stigao u Hrvatsku i to dugoročno. Za mene Hrvatska nije malo tržište. Hrvatska mi je ove godine glavni prioritet. Nije nam bitna samo veličina tržišta. Želimo povećati prepoznatljivost i kvalitetu našeg brenda.

Koji vaš model Hrvati najviše kupuju?

- Lani je to bio P9 light, ali i P9. Također, doveli smo i Honor 8, koji je također bio popularan krajem prošle godine.

Koliki je udjel Huaweija na hrvatskom tržištu smartphonea?

- Prošlu smo godinu završili na više od 10 posto. U prosincu smo imali preko 20 posto, ali na godišnjoj razini smo završili na iznad 10 posto. Za ovu 2017. nam je cilj doseći 20 posto udjela na godišnjoj razini, to mi je minimalni cilj i zato ću se ovu godinu više fokusirati na Hrvatsku.

Kakva je vaša suradnja s domaćim telekomima?

- Otvoreni som za svaku priliku. Nemamo nikakvih ograničenja. Moto naše kompanije je 'make it possible'. To vrijedi i za proizvod i za poslovne prilike. Radimo sa svim operaterima. Stvorili smo potražnju tržišta. Nemamo 100 modela i neće svi biti dostupni u svakom centru. No, mi smo spremni, globalno gledajući, moj proizvod je spreman, moja kompanija je spremna, a i naša globalna prepoznatljivost raste. Ovo je odličan trenutak za naš veliki skok.

Kako je vama osobno bilo prilagoditi se na novu sredinu i poslovanje u ovom dijelu svijeta?

- Ovdje je svakako drugačija klima za biznis. Trebalo mi je neko vrijeme da bolje shvatim lokalno tržište i uočim koji je pravi način marketiranja proizvoda. Ali vjerujem da donosimo korist tržištu i kvalitetu. Jako mi se sviđa Hrvatska, imate sreće ovo je predivna. Posebno mi se sviđa obala, ljeto je super. Bio sam u Splitu, Dubrovniku, kao i u zadru. Sviđaju mi se i ljudi, svi su prijateljski i izravni. Na lokalnu hranu sam se već naviknuo, iako dakako i dalje jako volim kinesku hranu. U zagrebu ima 1-2 mjesta dobra mjesta za kinesku hranu, ali ima i još mjesta za poboljšanje.